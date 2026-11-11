Fran Fuentes 11 NOV 2026 - 20:07h.

La actriz ha sido vista en primera línea de las protestas en San Sebastián

El roce entre Mbappé y Zidane en Francia con la sombra de Dembélé

Compartir







La jornada de Huelga General de este miércoles 11 de noviembre ha dejado numerosas imágenes de las movilizaciones celebradas en diferentes puntos de España. Entre ellas, las de varios rostros conocidos del mundo de la interpretación, la música y las redes sociales que han decidido sumarse a las protestas. A través de diferentes vídeos difundidos en redes sociales, se ha podido ver a personalidades como Ester Expósito, Carlos González, Samantha Hudson o Jon Olivares participando en las distintas manifestaciones.

Una de las presencias que más ha llamado la atención ha sido la de Ester Expósito. La actriz ha acudido a la movilización celebrada en San Sebastián junto a Carlos González, actor conocido por su participación en ‘La bola negra’, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ambos se encuentran actualmente en Guipúzcoa rodando ‘La Regenta’, la nueva adaptación del clásico de Leopoldo Alas Clarín dirigida por Mar Coll. En las imágenes compartidas por CCOO Euskadi se puede ver a los dos intérpretes caminando entre el resto de manifestantes.

PUEDE INTERESARTE Mbappé, lesionado y en París con Ester Expósito tras no acudir a Valdebebas

Otros famosos en las manifestaciones por la Huelga General

No han sido los únicos rostros populares que han participado en las movilizaciones. En Madrid, Samantha Hudson también se ha dejado ver en la manifestación celebrada en la Gran Vía, donde ha denunciado a través de sus redes sociales la actuación policial y el uso de gas pimienta durante las cargas. La artista aseguró que había estado a punto de ahogarse después de recibir el aerosol y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia junto a la actriz Laura Weissmahr, que también se encontraba en la protesta.

PUEDE INTERESARTE Las vacaciones de Mbappé y Ester Expósito: viendo a España y luego cita romántica

En esa misma movilización madrileña también han estado presentes María Barrier, comunicadora, y Mariang, copresentadora del pódcast ‘La pija y la quinqui’. Esta última compartió en sus perfiles sociales imágenes de los momentos de tensión vividos durante la intervención policial Por otro lado, San Sebastián también ha contado con otros representantes del mundo de la cultura en sus calles. El actor Jon Olivares y el productor Ander Sagardoy han participado en la manifestación convocada por ELA, LAB y otras organizaciones sindicales, diferente de la marcha de CCOO y UGT en la que estuvieron Ester Expósito y Carlos González.