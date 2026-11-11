Luis de la Fuente confirma su ausencia en el entrenamiento

Luis De la Fuente estalla por el 'caso Lamine': "Triste y lamentable"

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Aymeric Laporte apunta a baja contra Chequia. El central del Athletic Club, habitualmente titular en los planes de Luis de la Fuente, no ha trabajado este miércoles en la última sesión de entrenamiento de España antes de medirse al combinado checo en Praga. El propio Luis de la Fuente había anunciado unos minutos antes del entrenamiento su ausencia debido a un proceso vírico.

"Por cierto, porque estas cosas son incontrolables: no va a entrenar Aymeric Laporte, que está con un proceso vírico. No sabemos si va a estar para mañana o no, como para pensar en el domingo. Vamos a pensar en mañana y luego Dios dirá", declaró De la Fuente durante la comparecencia previa al encuentro.

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La indisposición del central mantiene en el aire su participación en el encuentro que se disputará en el estadio Letná, una circunstancia que obliga a De la Fuente a estar pendiente de su evolución antes de decidir si puede contar con él. "Hay que solucionar lo de mañana, que es prioritario", agregó el seleccionador al respecto.

Además de Laporte, el técnico también ha convocado a Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen y Jacobo Ramón como centrales de cara a estos dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League. En condiciones normales, Cubarsí y Pubill se postularían como centrales titulares, si bien es cierto que el jugador del Atlético también podría ejercer de lateral, pero el hecho de que el domingo jueguen un partido decisivo ante Inglaterra podría motivar que De la Fuente introdujera a Huijsen como alternativa, al menos de inicio.