Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 11:34h.

Estas son las principales novedades en la convocatoria de Luis De la Fuente

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La Selección Española de Fútbol se enfrenta a Chequia e Inglaterra en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Los de Luis De la Fuente, proclamado recientemente como el mejor entrenador del mundo, lideran el Grupo 3 de la Liga A con tres puntos de ventaja sobre el conjunto británico, con quien se jugará el liderato de grupo. De entre las posibles novedades en la lista, se han colado Álvaro Valles y Marc Roca por parte del Real Betis, merced a su buena temporada en el conjunto verdiblanco. Jacobo Ramón es una de las sorpresas en defensa, gracias a su buen arranque de temporada en el Como 1907 de la mano de Cesc Fàbregas. También se mantienen Roberto Fernández, del RCD Espanyol, y Ander Barrenetxea.

Por otra parte, son bajas Eric García y Dani Olmo por lesión, así como Rodrigo Hernández. Esta es la convocatoria definitiva para los dos partidos en este parón de selecciones:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Defensas: Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín, Pablo Barrios, Marc Roca.

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Roberto Fernández, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.