Javi Guerra sigue en las oraciones de Luis De la Fuente: Ojo con la baja de Dani Olmo

David Torres Valencia, 03 NOV 2026 - 12:38h.

Ya estuvo en la prelista del Mundial

El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Elche CF: Javi Guerra, monumental

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Javi Guerra repita en la prelista de Luis De la Fuente. El futbolista, que se quedó a las puertas del Mundial, y sólo participó en los grupos de entrenamiento previos, sigue en las oraciones del seleccionador riojano que ha vuelto a incluirlo en el amplio listado de futbolistas que puede citar para los dos próximos partidos internacionales de la UEFA Nations League, competición que, por cierto, servirá para despedir a la Roja en Mestalla en el próximo mes de marzo.

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Ahora, tras sus buenas actuaciones (en especial la de Elche, dónde de sus botas nacieron las mejores jugadas incluido el gol de Umar Sadiq) y a pesar de que el Valencia CF es penúltimo, De la Fuente ha vuelto a acordarse de él, tal y como ha avanzado El Partit de la 1 y ha podido confirmar ElDesmarque. Además, se da la circunstancia de que, para esta convocatoria no estará un clásico en su posición como es Dani Olmo que está lesionado. Eso le da alguna oportunidad más de entrar en la lista definitiva de esta semana.

¿Cuándo da la lista Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente ofrecerá este viernes, 6 de noviembre, la lista de jugadores convocados para los dos últimos compromisos de la Selección en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras las primeras cuatro jornadas España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o seguda de grupo.

La Selección jugará el jueves 12 de noviembre en Praga contra Chequia y el domingo 15 en el Estadio Metropolitano contra Inglaterra. Ambos partidos empezarán a las 20:45 horas peninsulares. Por tanto, si Javi Guerra fuera citado, se perdería la Copa del Rey como Dieng o Diakhaby.