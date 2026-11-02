David Torres Valencia, 02 NOV 2026 - 17:58h.

Con Javier Aguirre han perdido protagonismo en las rotaciones

El UE Tavernes - Valencia CF ya tiene nuevo horario y será en Mestalla: qué internacionales podrían perdérselo

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El Valencia CF tendrá una ausencia más en su estreno en la Copa del Rey ante la UE Tavernes, y además uno de los que apuntaba al once. Y es que, Mouctar Diakhaby no estará disponible para Javier Aguirre, pero es por una razón de peso. El central, que salió en los últimos minutos ante el Elche, ha perdido protagonismo en la rotación en detrimento de jugadores como Pepelu y César Tárrega. Tras comenzar siendo un fijo con Carlos Corberán, volvió a romperse. Javier Aguirre le dio 45' ante el Racing y luego no ha vuelto a utilizarlo hasta en los instantes finales del último triunfo en el Martínez Valero.

Un año después, está de vuelta

Ahora, Mouctar Diakhaby ha recibido una buena noticia. Ha sido convocado por la selección de Guinea para disputar los dos encuentros frente a Eritrea, correspondientes a la fase de clasificación para la Copa de África de 2027. El defensa se perderá así una oportunidad de sumar minutos en una competición que puede ser importante para recuperar sensaciones y protagonismo después de un largo periodo marcado por las lesiones.

La convocatoria de Paulo Duarte, seleccionador guineano, se ha hecho pública este lunes 2 de noviembre. Diakhaby regresa a una lista de Syli National después de más de un año de ausencia. No acudía con su selección desde septiembre de 2025, cuando comenzó una etapa especialmente complicada por sus graves problemas físicos. Ahora vuelve a contar para Guinea, que se enfrentará a Eritrea los días 12 y 16 de noviembre.

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Diakhaby se suma a las bajas por las selecciones: Dieng también se va

El central no será el único futbolista que se pierda la cita copera por compromisos internacionales. Tras el aplazamiento por el terrible accidente de trenes en Toledo, lo mismo le sucede el cuestionado Aliou Dieng, ya convocado (iba a ser titular contra el Tavernes) y están en riesgo Ryonosuke Sato (da la lista este miércoles y también apuntaba al once en Copa) y Stole Dimitrievski si son convocados por sus selecciones para el parón internacional.

El encuentro de Copa que se disputará el próximo 10 de noviembre a las 21:00 horas en Mestalla, será una oportunidad para que Aguirre dé minutos a futbolistas con menos participación en Liga y pruebe alternativas en su plantilla. Sin embargo, las ausencias obligarán a modificar sus planes.