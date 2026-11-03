María Trigo 03 NOV 2026 - 09:19h.

El club informa en un comunicado de la trágica muerte del futbolista

Comunicado del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

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El mundo del fútbol cruzaba los dedos por Jesús de Miguel y sobre las nueve y media de la mañana el CD Tenerife informó de la peor noticia posible: su futbolista había perdido la vida. El delantero había sufrido este lunes por la tarde una durísima entrada en el encuentro ante el FC Andorra de LALIGA Hypermotion. Una salida a destiempo del portero rival, Jesús Owono, dejó inconsciente al futbolista local. Sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo logaron estabilizar y lo trasladaron en ambulancia rápidamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Una vez ingresado, el club fue emitiendo distintos partes médicos para informar del estado de Jesús de Miguel de acuerdo con la familia. Tras informar hace sólo unas horas que "había empeorado neurológicamente", ahora ha comunicado que a las ocho de la mañana falleció. Jesús de Miguel tenía mujer y una niña de sólo un año de edad.