En directo, muere Jesús de Miguel: "Rotos de dolor y sin poder creer que esto sea verdad
El club informa en un comunicado de la trágica muerte del futbolista
Comunicado del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"
El mundo del fútbol cruzaba los dedos por Jesús de Miguel y sobre las nueve y media de la mañana el CD Tenerife informó de la peor noticia posible: su futbolista había perdido la vida. El delantero había sufrido este lunes por la tarde una durísima entrada en el encuentro ante el FC Andorra de LALIGA Hypermotion. Una salida a destiempo del portero rival, Jesús Owono, dejó inconsciente al futbolista local. Sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo logaron estabilizar y lo trasladaron en ambulancia rápidamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Una vez ingresado, el club fue emitiendo distintos partes médicos para informar del estado de Jesús de Miguel de acuerdo con la familia. Tras informar hace sólo unas horas que "había empeorado neurológicamente", ahora ha comunicado que a las ocho de la mañana falleció. Jesús de Miguel tenía mujer y una niña de sólo un año de edad.
El Castellón, también roto
Uno de los clubes en los que jugó Jesús de Miguel no da crédito a lo que ha pasado y le dedica unas palabras: "Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará. Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame. Lo hacemos también junto al CD Tenerife y su afición, con quienes compartimos hoy la misma pena. Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz".
Mensaje del Andorra
El Andorra, rival del Tenerife y con cuyo portero tuvo el incidente Jesús de Miguel, ya ha dado el pésame: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz".
Anoche contaron en El Chiringuito que la familia estaba en el estadio
Las palabras que nadie quería leer
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP
Jesús de Miguel empeora neurológicamente
Al filo de las cinco de la madrugada, el club tinerfeño actualizó el parte médico de Jesús de Miguel: "La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas".