David Torres 14 OCT 2026 - 09:09h.

Dieng ya tuvo minutos ante el Racing de Santander por delante de Mayol

Aliou Dieng vuelve del parón señalado: tiene la puerta abierta para salir en enero

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ValenciaAliou Dieng vuelve a estar en el centro del debate en el Valencia CF. Después de volver a quedar señalado, el centrocampista maliense tuvo minutos con Javier Aguirre en su estreno ante el Racing de Santander, una oportunidad para que el técnico mexicano lo vea de cerca antes de tomar una decisión sobre su futuro. La decisión del club, encabezada por Braulio es sencilla: está en el mercado y su salida propiciará la posible llegada de más de un fichaje en enero. Se busca un central sí, pero también se necesitan más cosas para enmendar el mercado de Gourlay.

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Aguirre quiere verlo antes de dar su opinión

La postura del entrenador no cambia el escenario de fondo: el Valencia CF quiere hacer hueco en la plantilla y la situación de Dieng está bajo observación. La decisión definitiva dependerá de cómo encaje en los planes de Aguirre y de los movimientos que pueda realizar el club en el mercado. El mexicano no parece un técnico demasiado intervencionista en el mercado, pero quiere verlo antes. El propio Javier Aguirre dejó claro que quería observar a Dieng antes de decidir sobre su futuro. El técnico mexicano le dio minutos en el partido ante el Racing de Santander, correspondiente a su estreno en el banquillo valencianista, y mantiene abierta la evaluación del centrocampista, como ya explicó a EremNewsm aún antes del último choque. Las pruebas están ahí. Ante los cántabros le dio minutos por delante de Aarón Mayol.

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Los planes de Dieng para el mercado de invierno

El club, por su parte, busca hacer hueco en la plantilla, pero ha chocado de lleno contra su agente, Khaled Maghrabi, que ha desvelado en Maghreb-Foot los planes del jugador y ha negado que tenga intención de abandonar Mestalla en el mercado de invierno. Por ahora, el mensaje del representante es inequívoco: Dieng quiere continuar en Mestalla y no contempla una salida inmediata. Falta por comprobar si esa intención coincide con los planes deportivos y económicos del Valencia CF.

En ese sentido, el representante de Aliou Dieng, negó categóricamente los rumores sobre una posible salida del internacional maliense del Valencia CF durante el próximo mercado invernal. "No hay ninguna verdad en lo que se dice sobre el internacional maliense Aliou Dieng y su salida del Valencia CF durante el próximo mercado de fichajes de invierno", aseguró el agente, que también se mostró sorprendido por las informaciones sobre una supuesta insatisfacción del club con el rendimiento del exjugador del Al Ahly.

Maghrabi fue más allá y descartó que el centrocampista contemple abandonar el equipo a corto plazo. "Aliou Dieng continúa su aventura con el Valencia CF; no hay ninguna posibilidad de que abandone el equipo en un futuro próximo", afirmó. El representante concluyó con un mensaje contundente sobre la continuidad del futbolista: "Se quedará en el equipo, si Dios quiere".