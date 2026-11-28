Alberto Cercós García 28 NOV 2026 - 12:46h.

Su muerte es la segunda en sacudir al mundo de la lucha libre en los últimos meses

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El mundo de la lucha libre está de luto tras la muerte de Bronson Reed, una de las figuras de la WWE, a los 38 años. El luchador australiano, cuyo nombre real era Jermaine Haley, falleció el viernes 27 de noviembre por complicaciones médicas, según confirmó la compañía. La noticia llega semanas después del accidente que sufrió durante su participación en Crown Jewel, celebrado el 7 de noviembre en Arabia Saudí. Reed recibió atención médica tras aquel combate y permaneció ingresado en el país antes de regresar a Estados Unidos.

La WWE comunicó el fallecimiento a través de un mensaje en el que lamentó la pérdida y destacó su dimensión profesional y humana. "Jermaine era una figura imponente en la WWE, pero, más importante aún, una persona extraordinaria, un hombre devoto de su familia y un compañero muy querido", señaló la empresa. La organización trasladó sus condolencias a los familiares del luchador, especialmente a su esposa, Paige, embarazada, y a la hija de ambos. El comunicado no aportó más información sobre las circunstancias del fallecimiento.

La última aparición de Reed tuvo lugar en Crown Jewel, donde fue lanzado desde el escenario y atravesó varias mesas tras un enfrentamiento con Oba Femi. Según medios estadounidenses, el australiano sufrió fracturas en varias costillas y una laceración renal, lesiones que prolongaron su estancia en Arabia Saudí y obligaron a recibir tratamiento. Sin embargo, la WWE no ha confirmado que esas heridas estén relacionadas con las complicaciones médicas que provocaron su muerte.

Haley desarrolló buena parte de su carrera en la compañía, donde conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT y ganó en 2024 la André the Giant Memorial Battle Royal. Su muerte también ha conmocionado profundamente al mundo de la lucha libre. Debutó en WWE en 2019 y regresó a la empresa en 2022, tras pausa.