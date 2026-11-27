Fran Fuentes 27 NOV 2026 - 18:54h.

El centrocampista no le da importancia a si está infravalorado: "Opinar es muy fácil"

Rodri Hernández y Lamine Yamal dan buenas noticias en su recuperación con el FC Barcelona

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Dani Olmo ha formado parte de un acto con la Fundación Johan Cruyff en Terrassa. El centrocampista del FC Barcelona se ha mostrado ambicioso con los próximos objetivos del club y a nivel personal. Además, ha respondido al supuesto interés del Bayern de Múnich en ficharle y ya se siente completamente recuperado de su lesión. A continuación, sus palabras.

El objetivo inminente del Barcelona: "Sí, siempre. Al final, cuando estás bien al 100 % y te encuentras en condiciones de ayudar al equipo, siempre es bueno y siempre es un buen momento. Y ahora especialmente, tal y como está el equipo y antes de las vacaciones, de las mini vacaciones de Navidad, tenemos un objetivo claro, que es ganar, ganarlo todo hasta el final, hasta Navidad, y así poder descansar bien".

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La lucha por LALIGA: "Sí, fue complicada. Al final, siempre, cada año que he estado aquí, y también en los anteriores, la Liga ha sido muy competida. Al final hay muchos partidos, tenemos una plantilla de sobra para descansar y estar al 100 % en todos los encuentros, y creo que lo hemos demostrado. También llevamos una muy buena dinámica y ese es nuestro objetivo. Al final llevamos dos consecutivas, pero lo más difícil es repetirlo, y ese será nuestro objetivo".

"La retirada de Marc Márquez: "Es una leyenda del motociclismo. Su figura, su personalidad y su manera de competir son ejemplares. Se marcha uno de los grandes, de los más grandes, pero su legado siempre será recordado, y creo que al final eso es lo bonito de todo".

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El interés del Bayern de Múnich: "Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión: es todo lo que quiero. Hace dos años y medio, cuando vine, le dije que mi objetivo era ganar títulos aquí en el Barça. Lo estoy cumpliendo y quiero seguir haciéndolo. Quiero ganar más, quiero devolver al Barça al lugar que merece, también a nivel europeo, y ese es mi objetivo".

Ya está recuperado de su lesión y disponible para jugar: "Sí, siempre. Al final, cuando estás bien, al 100 %, y te encuentras en condiciones de ayudar al equipo, siempre es bueno y siempre es un buen momento. Y ahora especialmente, tal y como está el equipo y antes de las vacaciones, de las mini vacaciones de Navidad, tenemos un objetivo claro, que es ganar, ganarlo todo hasta el final, hasta Navidad, y así poder descansar bien".

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Una plantilla larga para luchar por LALIGA: "Sí, fue complicada. Al final, siempre, cada año que he estado aquí, y también en los anteriores, LALIGA ha sido muy competida. Al final hay muchos partidos, tenemos plantilla de sobra para descansar y estar al 100 % en todos los encuentros, y creo que lo hemos demostrado. También llevamos una muy buena dinámica y ese es nuestro objetivo. Al final llevamos dos consecutivas, pero lo más difícil es repetirlo, y ese será nuestro objetivo".

¿Está infravalorado Dani Olmo?: "Al final, opinar es muy fácil. Yo simplemente me dedico a hacer lo que tengo que hacer, que es jugar, hablar en el campo. Creo que no me ha ido del todo mal hasta ahora. El palmarés que tengo y la importancia de los títulos que he conseguido creo que hablan por sí solos. Pero tampoco me conformo ni me satisface solo con eso. Al final, mi objetivo siempre es seguir ganando, seguir mejorando. Creo que todavía tengo muchísimo margen de mejora y, en ese sentido, sigo trabajando para eso: para seguir ganando, seguir marcando, seguir asistiendo, seguir jugando y dar alegrías, en este caso, al Barça, a los culés y también a la selección".