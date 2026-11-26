El lateral se tuvo que retirar lesionado ante el Sabah

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El FC Barcelona confirma la lesión de Alejandro Balde. Tras regresar de un largo viaje desde Bakú, el jugador se ha sometido a pruebas médicas este jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva después de tener que ser sustituido ante el Sabah FK durante la segunda mitad debido a un golpe en el tobillo.

Finalmente, el club ha confirmado que sufre un "esguince leve en el tobillo derecho", por lo que apaga todas las alarmas que se encendieron en Azerbaiyán. De hecho, ni siquiera está descartada la presencia del lateral de cara al partido del próximo domingo ante el Dépor en Riazor.

"El jugador del primer equipo Alejandro Balde sufre un esguince leve en el tobillo derecho. No está descartado para el partido de este domingo contra el RC Deportivo. Su disponibilidad dependerá de su evolución", ha anunciado el club en sus canales oficiales. Si no llegara ante el Dépor, podría reaparecer la próxima semana ante el Atlético o, a más tardar, ante el Celta.

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La situación de Alejandro Balde en el Barcelona

La lesión de Balde llega en un momento especialmente inoportuno. Condenado casi al ostracismo en este primer tercio de curso, ante el Sabah gozó de su primera titularidad de la temporada. Y lo cierto es que dejó buenas sensaciones, dando una asistencia de gol y aportando velocidad de balón y verticalidad al equipo desde el costado zurdo.

Hasta la fecha, Alejandro sólo ha participado en seis partidos del Barça esta temporada y sólo suma 188 minutos. Ahora, está por ver si estará disponible ante el Dépor, aunque todo apunta a que Flick recuperará su defensa de gala con Joao Cancelo y Eric García en los laterales.

Balde, además, está en la rampa de salida de cara al mercado de enero debido a su escaso protagonismo. Ya se habían producido las primeras conversaciones y todo apuntaba a que saldría en la ventana invernal.