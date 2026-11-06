Pepe Jiménez Sevilla, 06 NOV 2026 - 16:54h.

LALIGA adelanta horarios para el mes de diciembre

Fechas y horarios de los partidos de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

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LALIGA, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este viernes a mediodía los horarios correspondientes a la jornada 14 de la máxima competición española además de los que corresponden a la jornada en la que se disputará -por fechas- la Supercopa de España, es decir, para dos encuentros de la jornada 23 del torneo.

En estas, en la jornada 14 contamos con encuentros muy atractivos como el Betis - Rayo, que será el sábado 28 de noviembre a las 14.00 horas, el Dépor-Barça del domingo a las 16.15 horas o el Real Sociedad-Sevilla del 29 de noviembre a las 21.00 horas.

Las jornadas separadas, es decir, la del viernes y la del lunes, quedarán para el Levante-Racing a las 21.00 horas primero y, posteriormente, el Espanyol-Getfe también a la misma hora. Otros platos fuertes como el Elche-Atlético de Madrid (18.30 horas) o el Real Madrid-Alavés (21.00 horas) se jugarán también en sábado.

La jornada que 'coincide' con la Supercopa de España

LALIGA, igualmente, ha aprovechado este viernes para anunciar los horarios de los encuentros que disputarán en la jornada 23 los equipos que juegan en la Supercopa de España, es decir, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona.

El primero enfrentará a la Real Sociedad con el Real Madrid el 2 de diciembre a las 19.00 horas, mientras que el Barça-Atleti se jugará ese mismo día de manera inmediata, es decir, a las 21.30 horas.

Adelanto de fechas por parte de la competición, que apenas le quedan unas jornada aún por anunciar en este 2026 antes de que llegue la Navidad y el correspondiente parón por ello.