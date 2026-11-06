Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 16:43h.

Vinicius se ausenta del entrenamiento del Real Madrid y José Mourinho sale en su defensa

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Vinicius Júnior ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad del Real Madrid este viernes, aunque no precisamente por su presencia sobre el césped. El brasileño no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en Valdebebas en la última sesión antes de visitar al Valencia en Mestalla. Sin embargo, su ausencia no responde a ningún problema físico ni a una nueva molestia. José Mourinho ha decidido concederle un día de descanso, teniendo en cuenta que el atacante está sancionado y no podrá participar en el encuentro de este sábado. Además, el brasileño afrontará próximamente un largo desplazamiento con su selección, que viajará a Japón durante el parón internacional.

La decisión del técnico portugués llega en un momento en el que el rendimiento de Vinicius está bajo el foco. El Real Madrid parece haber encontrado una mayor regularidad colectiva en algunos encuentros sin el brasileño, mientras que sus últimas actuaciones, especialmente en Champions League, han dejado algunas dudas. Mourinho, preguntado directamente por si considera que su equipo juega peor con el extremo, quiso dejar clara su filosofía y evitar cualquier debate que pueda poner los intereses individuales por encima de los colectivos.

José Mourinho sigue defendiendo a Vinicius

"Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, voy a perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. En Champions se ha podido pensar en esta cuestión, pero cuando Vinicius esté disponible haré mi gestión. Yo quiero que el equipo piense partido a partido, pero yo como entrenador no pienso así. Debo pensar en la secuencia de partidos que vienen", explicó el entrenador, que también justificó la presencia del brasileño en el encuentro contra el AEK de Atenas como una oportunidad para que Arda Güler pudiera descansar.

Pese a todo, Mourinho no quiso dejar de respaldar públicamente a su futbolista y recordó el potencial que sigue teniendo. "Un jugador malo será siempre malo por mucho que tú lo intentes. Un jugador muy bueno, incluso en sus peores momentos, te deja la puerta abierta a que vuelva a su situación normal", defendió. También puso en perspectiva su actuación en Grecia: "Si fuera un jugador normal, diríamos que es un partido normal. Como es Vinicius y de él se espera siempre un buen nivel, el que me eliminó de Champions el año pasado, seguirá trabajando". El portugués destacó incluso la amistad que mantiene con sus compañeros, aunque terminó insistiendo en su mensaje: "A la hora de la verdad, el equipo tiene que venir siempre por encima de cualquier jugador".