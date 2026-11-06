Ángel Cotán 06 NOV 2026 - 10:43h.

El técnico luso comparece en la previa de la última visita a Mestalla

Nico Paz pide más tiempo a José Mourinho y el Real Madrid tiene una última oportunidad

Compartir







José Mourinho compareció este viernes ante los medios de comunicación en sala de prensa. Tras una nueva remontada en la UEFA Champions League, el técnico luso analiza la previa del Valencia-Real Madrid. Durante su comparecencia, el entrenador madridista no solo habló de fútbol y de su próximo rival liguero. Jesús de Miguel fue muy protagonista.

PUEDE INTERESARTE El fichaje de Mikel Merino por el Atlético de Madrid está sujeto a dos condiciones

Las palabras de José Mourinho antes del Valencia-Real Madrid

Cómo está el equipo. "Tener un par de horas más de sueño, hemos hecho primer día de recuperación ayer, segundo hoy y el feedback de los jugadores es positivo. Será complicado, pero no vamos ahora a dramatizar. Mañana estaremos bien".

La retirada internacional de Cristiano Ronaldo. "No quiero valorar, creo que más que comentar se debe respetar. Obviamente que respeto su decisión, no es una retirada, no terminó su carrera. Quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera y la única cosa que me gustaría que su retirada como jugador de fútbol, cuando llegara ese día, que sea un día diferente del día de ayer. Si lo veo como entrenador... no sé".

El 'nuevo' Fede Valverde. "No lo puedo comparar con el de la pasada temporada porque no lo conocía. Desde que empezamos a trabajar juntos he visto a un chico profesional, humilde, amigo de sus compañeros sin ser una de las voces que se sienten cada día. Es un buen ejemplo para todos y creo que el hecho de que oficialmente sea el capitán del Real Madrid le ha dado un sentido de responsabilidad".

El Atlético de Madrid - FC Barcelona. "Es importante para ellos. Me gustaría que perdiesen los dos, no es posible. Es uno de esos partidos para mí muy fácil porque alguien pierde puntos. Este es un fin de semana donde sabemos que uno de ellos, o los dos, van a perder puntos. Con toda honestidad, me da igual".

PUEDE INTERESARTE Unai Emery ataja los rumores sobre su futuro y negocia un nuevo contrato

Los homenajes a Jesús de Miguel. "Según he sido informado hay homenajes bonitos organizados en todas las competiciones. Esto me parece significativo. De todos modos, si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal. Al ser imposible hacerle la pregunta, creo que solo su familia puede responder qué le gustaría a Jesús que pasara. Si a él le gustaría no fútbol o ser recordado con un homenaje bonito y transversal. No me parece que alguno de nosotros pueda decir esto o lo otro".