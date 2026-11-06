Nico Paz pide más tiempo a José Mourinho y el Real Madrid tiene una última oportunidad

Ángel Cotán 06 NOV 2026 - 09:34h.

El internacional argentino deslumbra a Europa

Jude Bellingham lidera el Madrid de Mourinho: el Big Data desvela el cambio del inglés esta temporada

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Nico Paz y el Como enamoran a toda Europa. El ambicioso proyecto deportivo del club italiano funciona en las competiciones locales y brilla en la Champions League. Instalado de lleno entre los ocho mejores equipos de la competición, todos los focos apuntan al internacional argentino como el futbolista más talentoso de la plantilla que dirige Cesc Fàbregas. Y el Real Madrid no le quita ojo.

El mediocentro ofensivo, que también puede ocupar la banda derecha e incluso posiciones de ataque, abandonó la disciplina blanca en el verano de 2024. Sin embargo, no fue hasta el pasado mercado estival cuando el Como se hizo con el 100% de sus derechos federativos por un montante de sesenta millones de euros.

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La última oportunidad del Real Madrid para fichar a Nico Paz

El paso adelante del club italiano, según informa Fabrizio Romano, se produjo por petición expresa de Nico Paz. El internacional argentino mantuvo una conversación por videollamada con José Mourinho en el pasado verano. En esta charla, el mediapunta le habría dicho lo siguiente al preparador luso: "Míster, amo al Real Madrid y te respeto, pero prefiero quedarme en el Como al menos una temporada más para seguir creciendo".

Mourinho respetó su decisión, y según la citada fuente, esto deja al Real Madrid con una única oportunidad para traerle de regreso. El club blanco cuenta con una cláusula de recompra de unos ochenta millones de euros y expirará en el mercado de verano de 2027.

Si el Real Madrid decide no ejercer dicha opción antes del tiempo límite, el club perderá el control sobre un futbolista de 22 años al que no se le atisba techo. Por esta razón, todo hace pensar que, si Nico Paz continúa en esta línea ascendente, su vuelta a casa se producirá al término de la presente temporada.