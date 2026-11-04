Real Madrid y Barça irían directo a octavos; Betis y Atleti, al playoff

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La Fase Liga de la UEFA Champions League llega a su ecuador. Todavía quedan cuatro jornadas y 12 puntos en juego, pero ya es un buen momento para empezar a echar un vistazo a la forma que va cogiendo la clasificación y, sobre todo, a los posibles cruces en las rondas eliminatorias, tanto en el playoff de dieciseisavos como en los octavos de final.

Cabe recordar que los ocho primeros clasificados acceden directamente a octavos, donde tendrán factor campo a favor. Del 9º al 24º, en cambio, jugarán un playoff de dieciseisavos en el que los equipos mejor clasificados tendrán la vuelta en casa. A partir de ahí, el ganador accederá a octavos jugando la vuelta fuera, aunque siempre existe la opción de 'robar' el factor campo en eliminatorias posteriores si se elimina a 'un superior'.

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Cómo funcionan los cruces de playoff y octavos de Champions

Los equipos que queden entre el 9º y el 24º deberán jugar el playoff. Y cada equipo tendrá dos posibles rivales que saldrán de los siguientes cruces:

El 9º y el 10º se enfrentarán al 23º y al 24º.

El 11º y el 12º se medirán al 21º y el 22º.

El 13º y 14º, ante el 19º y el 20º.

El 15º y el 16º, frente al 17º y el 18º.

Los ocho primeros se ahorrarán una ronda y accederán directamente a octavos de final, donde los cruces son los siguientes:

El 1º y el 2º se enfrentarán a los dos ganadores del 15º y 16º vs 17º y 18º.

El 3º y el 4º, ante los ganadores del 13º y 14º vs 19º y 20º.

El 5º y el 6º, frente a los ganadores del 11º y 12º vs 21º y 22º.

El 7º y el 8º se medirá a los ganadores del 9º y 10º vs 23º y 24º.

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Clasificación de la Champions y cruces tras la jornada 4

Analicemos los cruces actuales en clave española. El único equipo con pleno de puntos es el Real Madrid, que ha ganado los cuatro partidos y ocupa 2ª posición. Esto le permitiría acceder directo a octavos, donde se enfrentaría al 15º, 16º, 17º o 18º, que actualmente son Inter, LASK, Manchester United y Galatasaray.

El FC Barcelona, con 9 puntos, ocupa la 5ª posición y también estaría directamente en octavos de final, donde se mediría a 11º, 12º, 21º o 22º, que ahora mismo son Betis, Borussia Dortmund, Shakthar y Viking.

El Real Betis es el tercer equipo español mejor clasificado pese a la derrota en Dortmund, pues también suma 9 puntos. Actualmente es 11º, por lo que tendría que jugar el playoff ante el 21º o 22º, que son Shakhtar y Viking. Si llegada a octavos, se mediría a 5º o 6º, que ahora son Barça y Aston Villa.

El Atlético de Madrid estaría al borde de la eliminación, pero todavía dentro del playoff gracias a su 23ª plaza actual. Se mediría en ese playoff al 9º o 10º, que son ahora mismo Brujas y Sporting CP. Si llegara a octavos, se enfrentaría a 7º u 8º, que son ahora mismo Manchester City y Liverpool.

Por contra, el Villarreal CF sería el único equipo español eliminado, ya que ocupa la posición 28º con sólo 3 puntos.