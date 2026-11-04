Basilio García 04 NOV 2026 - 22:49h.

El próximo partido de Champions del Betis también será a domicilio

España ya no es favorita por la plaza extra de Champions y vuelve a depender de Real Madrid y Betis

Compartir







El Real Betis Balompié ya ha alcanzado el ecuador de la fase liga de la UEFA Champions League y, de momento, las cosas pintan de cara para los verdiblancos. Tras el partido de este miércoles ante el Borussia Dortmund en el mítico Westfalenstadion, en el que compitió ante el final ante un equipo de mucha entidad, los verdiblancos afrontarán el segundo parón por los compromisos internacionales y volverá a la competición europea dentro de tres semanas, de nuevo fuera de casa.

Después de ganar al Lille en la jornada inaugural y hacer lo propio frente al Oporto y al Feyenoord en La Cartuja, todavía queda mucha tela por cortar pese a la derrota en Dortmund, sobre todo porque el calendario se empina en la recta final de la fase liga, cuando jugará contra italianos, ingleses y alemanes.

Pero antes, llega el partido ante el que, a priori, es su rival más débil: el Slovan de Bratislava. El partido será el martes, 24 de noviembre, y dará comienzo a las 21.00 horas. Los eslovacos de Yaya Touré son el peor equipo del torneo, ha perdido sus cuatro partidos, solo ha marcado un gol y ha recibido 17, entre ellos los que le endosó el LASK austriaco este martes. Para el duelo en el Tehelné Pole se espera de nuevo un desplazamiento de miles de béticos y una victoria que prácticamente les confirme en el top 24 de forma definitiva.

La Champions League no volverá a casa del Real Betis hasta el próximo mes de diciembre. Los próximos en visitar La Cartuja serán los del Como 1907, que se ha entretenido este miércoles en encasquetarle un 1-9 al Lens, en el que será el último partido de 2026 de competición europea. Ya en enero los de Manuel Pellegrini disputarán su penúltimo compromiso continental ante el Arsenal en La Cartuja, terminando en el feudo del Bayern Múnich.

Cabe recordar que en la fase liga solo quedan eliminados ocho equipos de los 32 que la juegan. Los ocho primeros pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que queden entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán la fase de play off durante el mes de febrero. El Betis tiene asegurados ocho encuentros hasta enero, y tiene al alcance de la mano seguir inmerso en el sueño continental todo lo posible.

Los próximos partidos del Betis en la UEFA Champions League

-Lille 2-3 Real Betis.

-Real Betis 3-2 Oporto

-Real Betis 1-0 Feyenoord.

-Borussia Dortmund 2-1 Real Betis.

-Slovan de Bratislava - Real Betis: martes 24 de noviembre a las 21.00 horas.

-Real Betis - Como: miércoles 9 de diciembre a las 18.45 horas.

-Real Betis - Arsenal: miércoles 20 de enero de 2027 a las 21.00 horas.

-Bayern de Múnich - Real Betis: miércoles 27 de enero de 2027 a las 21.00 horas.