Pepe Jiménez Sevilla, 03 NOV 2026 - 21:59h.

Manuel Pellegrini motiva a la plantilla con la posibilidad de 'asegurar' el pase a la siguiente ronda

Manuel Pellegrini, sin miedo en Alemania: el aviso sobre Antony y la confesión después de su noche más dolorosa

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Este Betis ya no mira desde abajo, sino que te mira a los ojos, a tu altura. El conjunto de Manuel Pellegrini ha sumado nueve puntos de nueve posibles en este inicio de la Champions League y visita al Borussia Dortmund con la personalidad, la convicción y la ilusión, que no es menos importante, no solo de plantarle cara al gigante alemán, sino de mostrarse ante toda Europa como un rival a tener en cuenta.

Lejos, muy lejos, queda aquella participación del Betis en Champions League en la que únicamente pudo sumar dos triunfos en fase de grupos. Este equipo, dirigido por Manuel Pellegrini, ya ha roto el techo marcado, ya ha conseguido tres victorias ante equipos como el Oporto, el Lille o el Feyenoord y además de ser uno de los pocos invictos en el torneo, se siente capaz absolutamente de todo.

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"Lo primero es conseguir el primer objetivo. La estadística dice que con diez puntos te aseguras el sitio en el play off y mañana tenemos la oportunidad. Los futbolistas lo saben, pero también saben que no será sencillo", decía Manuel Pellegrini este martes en una de sus comparecencias más orgullosas recientemente. "El Dortmund es un gran equipo, pero creo que ellos también se enfrentan a otro gran equipo (refiriéndose al Betis)", insistía.

Una victoria que puede cambiarlo todo para el Betis

Con más de 6.000 aficionados del Betis en Alemania, la entidad verdiblanca este miércoles sabe que no solo se juega tres puntos, sino que se juega dar un golpe increíble sobre la mesa y, además, por si fuese poco, asegurar prácticamente su presencia en el play off. Como mínimo.

El Dortmund, por ejemplo, sumó el año pasado 11 puntos en ocho encuentros, es decir, sería superar lo de los alemanes ´con únicamente cuatro disputados y quedarse a solo tres de lo que necesitaron Inter y Real Madrid para estar entre los diez mejores de la fase de grupos.

En resumen, ganar este miércoles ante el Dortmund no solo sería tener un altísimo porcentaje de estar entre los diez mejores de la fase de grupos, sino avisar a todos tus rivales del poderío que tienes. Es una victoria que lo podría cambiar absolutamente todo.

El reto más exigente... hasta ahora

Pero todo ello, toda esta dulce melodía, requiere un esfuerzo enorme. El Borussia Dortmund aún no ha perdido este año ni un solo encuentro como local, sumando cinco victorias y un único empate, solo el Werder Bremen (2-2) fue capaz de arañar algo en el Signal Iduna Park.

Sus números en ataque son temibles y es que, hasta ahora, los alemanes promedian 2.33 goles a favor por encuentro como local, situación que obligaría al Betis a marcarle tres tantos para llevarse los tres puntos de Alemania.

En contra, eso sí, también promedia dos goles por encuentro y ya el Villarreal -que no está mejor que este Betis- fue capaz de anotarle dos tantos en una cita que acabó perdiendo por la mínima.

Será el reto más complicado del Betis antes de enfrentarse a otros gallitos como el Arsenal o el Bayern, pero eso ya llegará, ya habrá que remar, porque ahora mismo este equipo no solo piensa en el lugar hasta el que puede llegar, sino que juega para demostrar hasta dónde quiere llegar.

Y eso no es nada sencillo.