Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 23:15h.

Polémica en el Camp Nou: piden la expulsión de Nico Jackson por el tremendo pisotón sobre Cubarsí

Anotó dos de los tres goles de su equipo en el encuentro

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Raphinha fue protagonista del partido entre el Barcelona y el Aston Villa durante y después del mismo. Primero, por anotar dos de los tres goles de su equipo en una nueva demostración del sublime delantero centro que lleva dentro. Segundo, por rechazar cualquier valoración del encuentro a posteriori para centrarse en mandar toda la fuerza del mundo a la familia de Jesús de Miguel tras su fallecimiento.

La muerte del futbolista del Tenerife ha marcado la jornada de este martes en todos los sentidos. En lo que al fútbol respecta, en todos los estadios en los que se jugaron partidos de Champions se guardó un respetuoso minuto de silenco y no sonó el himno de la competición en señal de respeto. En el Camp Nou, por ejemplo, el silencio sepulcral marcó el inicio del choque con ambos equipos sobre el círculo central.

Tras el final del encuentro, Raphinha fue el encargado de analizar la victoria ante los micrófonos de Movistar, pero no le salían las palabras. El brasileño solo tuvo fuerzas para mandar todo el ánimo del mundo a familiares y amigos de Jesús de Miguel por lo sucedido, evitando así hablar del partido y del triunfo.

Las declaraciones de Raphinha

"Hoy a mi no me gustaría hablar de fútbol. Yo quiero dedicar la victoria a la afición y mandar mucha fuerza a la familia de Jesús. Que descanse en paz. No es un buen día para hablar de fútbol. Esto podía pasarle a cualquiera. Es muy duro, cuando hemos visto la noticia es complicado, puedes jugar un partido y te puede pasar lo mismo. Creo que hoy no es un buen día para hablar de fútbol", expresó antes de marcharse a vestuarios.