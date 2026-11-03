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La consternación de Enrique Cerezo y Joan Laporta por la muerte de Jesús de Miguel en la previa de la jornada Champions: "Impactante"

La consternación de Enrique Cerezo y Joan Laporta por la muerte de Jesús de Miguel
Enrique Cerezo, en la previa del partido de Champions. ElDesmarque
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La muerte de Jesús de Miguel tras lo sucedido en el encuentro entre el Tenerife y el Andorra ha sacudido al mundo del fútbol este martes. El jugador perdió la vida horas después de ingresar en el hospital de urgencia a raíz de una dura entrada del meta rival. En las últimas horas, todo son mensajes de apoyo a familiares y amigos y de recuerdo para el joven de 30 años.

Consternados e impactados. Así se encuentra en estos momentos buena parte de la sociedad tras esta trágica noticia. Entre las múltiples declaraciones, el presidente del Barcelona y el del Atlético de Madrid también han querido tener unas palabras de recuerdo hacia Jesús de Miguel en las horas previas a sus encuentros de Champions frente al Aston Villa y el Bayern de Múnich, respectivamente.

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Ambos adelantaron que se guardará un minuto de silencio por su fallecimiento y el de las 69 personas del accidente de tren de Urda en los prolegómenos del choque.

El Heliodoro Lopez, una despedida más para Jesús de Miguel
El Heliodoro Lopez, una despedida más para Jesús de Miguel. Europa Press
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Las palabras de Enrique Cerezo y Joan Laporta

Estas han sido las palabras del presidente del Barcelona en las horas previas al duelo de Champions en el Camp Nou:

"Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. Ha sido trágico. En representación del Barça dar el pésame a la familia, compañeros, al Tenerife y aficionados. La verdad es que estamos consternados. Ha sido muy impactante. Sobe todo ahora el recuerdo para sus familiares y un recuedo para él como deportista que bueno, ha tenido un trágico final. Hoy, en el estadio, por Jesús de Miguel y las víctimas de Toledo, se hará un minuto de silencio".

Enrique Cerezo decía lo siguiente: "Ha sido una verdadera pena, un accidente desgraciado y desde Madrid todo el Atlético le damos un abrazo a la familia. Lo sentimos. Esta noche le dedicaremos un minuto de silencio".

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