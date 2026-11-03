Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 18:02h.

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

Se guardará un minuto de silencio en todos los estadios

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La muerte de Jesús de Miguel tras lo sucedido en el encuentro entre el Tenerife y el Andorra ha sacudido al mundo del fútbol este martes. El jugador perdió la vida horas después de ingresar en el hospital de urgencia a raíz de una dura entrada del meta rival. En las últimas horas, todo son mensajes de apoyo a familiares y amigos y de recuerdo para el joven de 30 años.

Consternados e impactados. Así se encuentra en estos momentos buena parte de la sociedad tras esta trágica noticia. Entre las múltiples declaraciones, el presidente del Barcelona y el del Atlético de Madrid también han querido tener unas palabras de recuerdo hacia Jesús de Miguel en las horas previas a sus encuentros de Champions frente al Aston Villa y el Bayern de Múnich, respectivamente.

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Ambos adelantaron que se guardará un minuto de silencio por su fallecimiento y el de las 69 personas del accidente de tren de Urda en los prolegómenos del choque.

Las palabras de Enrique Cerezo y Joan Laporta

Estas han sido las palabras del presidente del Barcelona en las horas previas al duelo de Champions en el Camp Nou:

"Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. Ha sido trágico. En representación del Barça dar el pésame a la familia, compañeros, al Tenerife y aficionados. La verdad es que estamos consternados. Ha sido muy impactante. Sobe todo ahora el recuerdo para sus familiares y un recuedo para él como deportista que bueno, ha tenido un trágico final. Hoy, en el estadio, por Jesús de Miguel y las víctimas de Toledo, se hará un minuto de silencio".

Enrique Cerezo decía lo siguiente: "Ha sido una verdadera pena, un accidente desgraciado y desde Madrid todo el Atlético le damos un abrazo a la familia. Lo sentimos. Esta noche le dedicaremos un minuto de silencio".