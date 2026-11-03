Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 10:47h.

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

El delantero centro ha perdido la vida este martes a los treinta años

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Jesús de Miguel cierra, mucho antes de lo esperado, un círculo en Tenerife que comenzó siendo un adolescente. Aquel niño que soñaba con viajar a la isla acabó defendiendo la camiseta del club tinerfeño y se convirtió en uno de los goleadores más destacados en el regreso de un histórico al fútbol profesional. El hombre de los ascensos mantuvo un vínculo especial con el terreno canario que ha finalizado de la peor manera posible.

En el año 2013, un jovencísimo Jesús de Miguel pedía a sus padres viajar a Tenerife con insistencia. En su casa lo tenían claro: si aprobaba todas las asignaturas, su sueño de volar a las islas se cumpliría. Una promesa de la que el propio futbolista quiso dejar constancia mediante su cuenta de Twitter.

El sueño cumplido de Jesús de Miguel en el CD Tenerife

Doce años después, el CD Tenerife no pasó por alto esta historia para realizar uno de los anuncios de fichaje más originales que se recuerdan. Una conversación ficticia en WhatsApp y una promesa cumplida: "Papá, mamá... Me dijisteis que si aprobaba todas, podía ir en verano a Tenerife, ¿no? Pues creo que ya es hora que vaya... pero esta vez no va a ser solo para el verano".

Tras mucho barro en sus botas, y escaso protagonismo en el fútbol profesional, Jesús de Miguel aterrizaba por fin en Tenerife para convertirse en 'Demigol' y acabar siendo eterno en un Heliodoro Rodríguez López con el que también estaba conectado.

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El 'hombre ascenso' vinculado para siempre al Heliodoro

Las once dianas del nueve madrileño fueron capitales el pasado curso para devolver al Tenerife al lugar que le pertenecía, aunque su historia con los ascensos viene de lejos. Siendo futbolista del Inter de Madrid, Jesús de Miguel celebró un ascenso en el Heliodoro Rodríguez López. Ante el Tenerife B, el ariete consiguió el ascenso a la ya extinta Segunda B, y a partir de ahí, su carrera despuntó.

Fichó por el Fuenlabrada, y tras pasar por varios conjuntos, acabó aterrizando en Castalia. Allí realiza una temporada 2023/24 magnífica con hasta 16 tantos en su cuenta personal y logra ascender a LALIGA Hypermotion con el Castellón.

El 8 de julio de 2025, el camino de Jesús de Miguel por fin se cruzó con el Tenerife y logró otro ascenso de categoría. Este verano, el Real Zaragoza tocó con insistencia su puerta pero una lesión de pubis y la diferencia económica entre clubes descartó el movimiento. Hasta este martes, día en el que 'Demigol' cierra un círculo con la isla de manera dolorosa e inesperada, pero que le convierte en eterno.