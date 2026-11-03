Redacción ElDesmarque 03 NOV 2026 - 06:13h.

El club continuará informando por sus canales oficiales

Jesús de Miguel, desplomado y evacuado tras un golpe con Owono en el Tenerife - Andorra: partido suspendido

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El fútbol español está en vilo. El pasado lunes, Jesús de Miguel tuvo que ser asistido en el tiempo añadido del CD Tenerife - FC Andorra tras un recibir un duro golpe con la rodilla por parte de Jesús Owono. El trencilla del partido rápidamente mostró la cartulina roja para el portero del equipo visitante, pero todo quedó en segundo plano ante la gravedad de la situación. Ahora, la entidad tinerfeña actualiza el estado médico del delantero.

El Tenerife actualiza el estado médico de Jesús de Miguel

A escasos minutos de alcanzarse las cinco de la mañana de este martes, el CD Tenerife ha emitido el siguiente comunicado oficial: "La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas".

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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel ha sufrido un empeoramiento en su estado neurológico tras ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club blanquiazul en un comunicado oficial en la madrugada de este martes.

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La entidad deportiva aseguró en una publicación en la red social X que "la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente", después de que el futbolista permaneciera inicialmente en observación en el centro hospitalario a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

El CD Tenerife también comunicó que ofrecerá nuevos detalles en las próximas horas. El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El portero, muy afectado por la situación, habría decidido no emitir ningún comunicado oficial hasta hablar de manera privada con la familia de Jesús de Miguel, la cual se encuentra viajando hacia Tenerife para acompañar al delantero.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.