Aubameyang recupera el aura del Dépor

Remontada ante Osasuna para volver a ganar siete partidos después

La afición del Dépor estalla contra Leo Román y pide a Hidalgo "una decisión radical"

Compartir







El Dépor vuelve a sonreír. Y lo hace, otra vez, con Aubameyang como protagonista. La participación del delantero ha sido clave para que el equipo de Antonio Hidalgo se reencuentre con la victoria siete jornadas después, pues llevaba sin ganar desde el 5 de septiembre. Lo hizo, además, ante un rival directo como CA Osasuna, que se encontró con un regalo inicial de Leo Román pero volvió a dejar una imagen más que preocupante.

Leo Román regala un gol a Osasuna

El inicio del Dépor fue arrollador. Sólo Sergio Herrera sostuvo el empate en los primeros minutos, con dos intervenciones determinantes ante un Yeremay a quien se le hizo de noche cuando estuvo delante del portero. Aún tuvo otra más Sergio a un disparo de Mella cuando llegó el primer protagonista de la noche: Leo Román.

PUEDE INTERESARTE El CTA admite un error de Connected Ball para defender el penalti del derbi

El meta volvió a liarla por enésima vez a la media hora y regaló un balón a Dubasin que acabó en las botas de Budimir, uno de esos delanteros que nunca falla. Al descanso, buenas sensaciones del Dépor y victoria de Osasuna con tímidos pitos hacia la portería.

Mario Soriano y Nsongo firman la remontada

No cambió mucho el guion tras el paso por vestuarios. Yeremay fue echándose el equipo al espalda e Hidalgo movió el banquillo dando entrada a Adama Traoré, que revolucionó el costado derecho, y Aubameyang, que regresaba al césped tras perderse los tres últimos partidos por lesión.

PUEDE INTERESARTE Morata marca sus primeros goles con el Leganés tras 279 días de sequía

Aún así, quien firmó el empate fue Mario Soriano. A balón parado, con una falta desde la frontal en la que la defensa y Herrera y no estuvieron demasiado finos. Era el 1-1 y era el minuto 64, con más de media hora por delante en la que sólo el Dépor quería la victoria. Y encontró el premio en el 88': una buena jugada de Adama Traoré, un cabezazo espectacular de Aubameyang, una parada meritoria de Sergio Herrera y, al rechace, un empujón de Nsongo al fondo de la red.

Cosas del fútbol, Osambela tuvo el empate con un cabezazo que tocó en el larguero en el 92', pero Osasuna se fue de vacío de Riazor y volvió a dejar una imagen más que preocupante ante un Dépor que, siete jornadas después, vuelve a sonreír.