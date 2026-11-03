Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 07:41h.

El Tenerife actualiza el estado médico de Jesús de Miguel: "Ha empeorado neurológicamente"

El portero del Andorra ha tenido que eliminar algunos de sus perfiles en redes sociales

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Jesús de Miguel mantiene en vilo a Tenerife y todo el país. El delantero centro, ingresado de urgencia tras un durísimo golpe en el partido del pasado lunes ante el Andorra, está luchando por su vida en al UCI. Este martes, el club tinerfeño ha actualizado el estado médico del futbolista e informa de un empeoramiento neurológico.

Una salida a destiempo del meta Jesús Owono ha provocado esta situación, dejando al activo del Andorra "muy afectado". En el micrófono de El Partidazo de COPE informan sobre el sentimiento del portero guineano y de sus intenciones con la familia de Jesús de Miguel.

Jesús Owono, "muy afectado" por el estado médico de Jesús de Miguel

El periodista Iván Álvarez comenzó su intervención compartiendo mensajes del vestuario del Andorra: "De otro manera, pero también está siendo un día y una jornada dura para el FC Andorra. Hay una preocupación enorme por el estado evidentemente de Jesús de Miguel, y de hecho, algunas de las personas que estaban en el campo y algún mensaje que he podido intercambiar con algún jugador, me contaban que es lo más duro que han vivido nunca en un campo de fútbol".

A renglón seguido, la citada fuente puso el foco en Jesús Owono: "Jesús Owono, te puedes imaginar. Está muy afectado porque evidentemente a nadie se le pasa por la cabeza que alguien quiera dañar de esa forma a un compañero de profesión. El Andorra remarca que en ningún momento hubo mala intención, que reconocen que sí, que fue una salida a destiempo, una acción que salió terriblemente mal y yo diría de forma desmedida y violenta, pero insisten en que no hubo voluntad de hacer daño. Incluso, Owono, que no es agradable oír a todo un estadio como el Heliodoro pues gritar 'asesino, asesino', con toda la que le ha caído por la tarde, ha cerrado su cuenta de Instagram".

Por último, el periodista deslizó la intención del portero del Andorra: "El portero está pendiente de la situación a través del delegado del Andorra y de la doctora del equipo. Su intención es contactar personalmente con la familia o con alguien del entorno de Jesús de Miguel, pues cuando sea oportuno. Quiere hacerlo primero en privado antes de cualquier manifestación pública".