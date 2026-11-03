Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 06:39h.

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El tertuliano desvela el sentir del vestuario con ambos jugadores

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El Real Madrid va en serio a por LALIGA EA Sports. Tras la victoria en el Camp Nou, el equipo de José Mourinho no baja el pistón en la competición doméstica y demuestra un importante cambio de mentalidad respecto a cursos anteriores. Una mejoría que ha sido analizada en el último programa de El Chiringuito con una información exclusiva de Juanfe Sanz.

El tertuliano del mediático espacio deportivo asegura que dentro del vestuario del equipo blanco se pone el foco en dos jugadores que han experimentado un cambio "alucinante".

Juanfe Sanz y el sentir del vestuario del Real Madrid

El tertuliano compartió esta información con todo lujo de detalles: "Como he visto a Tchouaméni, me hablaba alguien que tiene muy buena relación con ese vestuario y que tiene mucha influencia por lo que ha supuesto para el Real Madrid, me hablaba muy bien de dos jugadores en concreto durante esta temporada y que se está hablando muy bien de ellos dentro del vestuario. Uno de ellos es Tchouaméni, por eso me ha venido a la cabeza ahora: de capitán, de ejemplo, a nivel físico, de los que más se queda en el gimnasio, ejemplo para todos los jóvenes preocupado por todos... Me han hablado maravillas de él".

Juanfe Sanz continuó con su intervención poniendo el foco en Arda Güler: "Y de otro jugador que me sorprendió mucho porque no hacía de ello... me han hablado mucho y muy bien de la madurez de Arda Güler. Me han dicho que ha habido una evolución de ese chaval a nivel mental y de lo que ha entrado el Real Madrid en él... que es alucinante. A todos los niveles. A nivel de ejemplo, trabajo, lo que proyecta hacia fuera... me han hablado muy bien de esos dos jugadores, no digo que el resto no lo sean, pero a nivel vestuario y ejemplo me han hablado muy bien de Arda Güler y Tchouaméni".

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