Redacción ElDesmarque 03 NOV 2026 - 09:38h.

No ha sobrevivido a lo ocurrido sobre el terreno de juego

Jesús Owono prioriza disculparse en privado con la familia de Jesús de Miguel: "Está muy afectado"

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Día negro para el fútbol español. A través de un comunicado oficial, el CD Tenerife confirma el fallecimiento de Jesús de Miguel. El futbolista, ingresado en la UCI desde el pasado lunes a razón de una dura entrada recibida sobre el terreno de juego, ha perdido la vida a los treinta años de edad.

Este es el comunicado oficial del CD Tenerife: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

En los últimos minutos del encuentro ante el FC Andorra, Jesús de Miguel cayó al suelo siendo objeto de falta tras una durísima entrada de Jesús Owono. Los servicios médicos consiguieron estabilizarlo y desde el pasado lunes el futbolista se encontraba en la UCI. Esta madrugada, el CD Tenerife ya deslizaba el empeoramiento neurológico de Jesús de Miguel y finalmente no ha salido adelante.

El fútbol español llora este martes la pérdida de un futbolista que ejercía su profesión. Clubes y compañeros de profesión se vuelcan con la familia tinerfeña en un día que nunca olvidarán. Desde ElDesmarque nos unimos al pésame a familiares, allegados y compañeros de Jesús de Miguel, así como al CD Tenerife. Descanse en paz.