Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 18:14h.

La AFE ha mostrado su consternación por la muerte del futbolista del Tenerife y pide suspender todo los partidos de fútbol a nivel estatal que se disputen en España hasta el próximo lunes

Ferran Vilaseca, el presidente del FC Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: “Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así”

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La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado tras la muerte de Jesús de Miguel sumándose al profundo pesar que vive el fútbol español y trasladando su más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos. El futbolista del CD Tenerife ha fallecido horas después de sufrir un fuerte golpe con Jesús Owono al final del encuentro entre el equipo canario y el FC Andorra que se disputó este lunes 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López. Desde la AFE, además de mostrar su pesar, también se han dirigido formalmente a la RFEF, LALIGA Y UEFA para solicitar la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre los días 3 y 9 de noviembre.

El comunicado de la AFE tras la muerte de Jesús de Miguel

“La Junta Directiva y toda la gran familia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresan su profundo dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Club Deportivo Tenerife y vocal de la Junta Directiva del sindicato.

Su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol, su compromiso con el colectivo de futbolistas y su labor en defensa de los derechos de los compañeros y compañeras de profesión.

La Junta Directiva, todos los trabajadores y trabajadoras de AFE y el colectivo de futbolistas queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a sus compañeros del Club Deportivo Tenerife.

En estos momentos de inmensa tristeza, les hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad.

Siempre serás parte de nuestra familia.

Descansa en paz, compañero”.

La petición de suspensión del fútbol estatal en España

Tras emitir ese comunicado, la AFE ha informado que también han pedido a los organismos responsables suspender los partidos de fútbol de ámbito estatal en España hasta el próximo lunes 9 de noviembre. “AFE se ha dirigido formalmente a RFEF, LALIGA y UEFA para solicitar la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre los días 3 y 9 de noviembre de 2026, ambos inclusive.

“La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol.

La petición se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales.

Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse”.