Juan Pérez 03 NOV 2026 - 17:23h.

El argentino vuelca sus pensamientos en la familia y los amigos del jugador

España y el mundo del fútbol lloran la muerte de Jesús de Miguel: "No hay consuelo"

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El argentino Leo Messi se ha sumado a la enorme lista de equipos, jugadores y protagonistas de la élite del fútbol que han aportado un granito de arena para acompañar de alguna forma a todas las personas cercanas a Jesús de Miguel. El fallecimiento del delantero del CD Tenerife ha roto al fútbol español por completo tras el suceso vivido en el partido ante el FC Andorra.

El '10' de Argentina es uno de esos jugadores comprometidos que no ha dudado a la hora de acordarse de Jesús de Miguel con un mensaje en redes sociales con el que acompaña a todos los allegados del futbolista. "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", comentó el astro en una publicación donde toma la imagen oficial para dejar su sello.

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La conexión de Leo Messi no solo con el fútbol patrio sino con este tipo de situaciones es total, y su vinculación al deporte rey en España es total no solo por su carrera sino por sus movimientos futbolísticos en los últimos años. Tanto la adquisición del UE Cornellá como la del CD Eldense empujan a pensar que en un futuro puede volver a España para tener un reto marcado desde los despachos.

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En el caso de Jesús de Miguel no hay una conexión exacta, pero el acercamiento de millones de desconocidos forma parte de la unión del mundo del fútbol. Desde los más cercanos que le han dado la despedida a todo aquel que ha dejado un mensaje en redes sociales o ha dejado una vela en el Heliodoro Rodríguez, la realidad de ese corazón unido está en los aficionados. Independientemente de los mensajes de odio que se esparcen tras el suceso, hay esperanza en creer en una solidaridad global.