La RFEF suspende la jornada de Copa del Rey por la muerte de Jesús de Miguel

Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 11:13h.

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

El trágico fallecimiento del delantero del Tenerife lo eclipsa todo

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El adiós de Jesús de Miguel vuelve a unir en el dolor al país. El delantero centro del CD Tenerife ha perdido la vida este martes a razón de una grave entrada en el partido del pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López. El portero Jesús Owono salió a destiempo y el desenlace ha sido el peor posible. Ante esta situación, la RFEF ha decidido suspender la jornada de la Copa del Rey.

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La RFEF suspende la Copa del Rey por Jesús de Miguel

Este es el comunicado oficial emitido por la RFEF: "Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.

Asimismo, también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.

La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos".