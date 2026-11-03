David Torres 03 NOV 2026 - 10:29h.

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

Todos los clubs e instituciones, consternados con el fallecimiento del jugador madrileño

Compartir







El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", apunta la nota emitida por el Tenerife.

Además, añade que "no hay palabras de consuelo" ni "absolutamente nada que mitigue este sentimiento de tristeza". "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", agrega. "La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP", concluye.

España y el mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel

Las muestras de dolor individuales llegan por millares, sirva como ejemplo los mensajes de Mbappé, Pedro Porro o Dani Carvajal; pero no le van a la zaga los clubs o las instituciones. Y es que, todo el mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel y así lo han expresado a través de sus redes sociales.

Toda Segunda División se acuerda de Jesús de Miguel

Por supuesto, también de Segunda División, dónde competía Jesús de Miguel, se han volcado con la familia del futbolista, el Tenerife y toda su afición.