La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel

Juan Pérez 03 NOV 2026 - 16:17h.

Llegar a un proceso penal parece realmente difícil

Michel Owono, el jugador que recibe mensajes de odio y amenazas al ser confundido con Jesús Owono

Compartir







La muerte de Jesús de Miguel en el encuentro anulado entre el CD Tenerife y el FC Andorra deja una pregunta en el aire, las posibles consecuencias jurídicas que puede llegar a tener la acción de Jesus Owono. El guardameta está presente en la conversación después de pasar por momentos muy difíciles después de disculparse en privado con la familia del fallecido y cerrar sus propias redes sociales, y ahora está en el ojo del huracán tras la investigación abierta por la Policía Nacional.

La información de EFE salida de la Comisaría provincial de que la Policía Nacional ha comenzado una pesquisa que ya está bajo supervisión judicial, es la última hora del caso de Jesús de Miguel. Las circunstancias de la muerte del futbolista tras el violento encontronazo con Jesús Owono conllevan la apertura de oficio de una investigación dado que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, deben seguir los cauces legales.

PUEDE INTERESARTE Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

En palabras del fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, la situación parece clara y él entiende que es realmente difícil que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista. Y es así porque el golpe se produjo en un lance del partido, por lo que de primeras hay que esperar a comprobar qué determina el Comité de Disciplina Deportiva en este caso.

El propio Sánchez-Jauregui ha confirmado a EFE que "una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego". No es ni mucho menos la cuestión, por lo que el primer punto pasa por atenerse a lo que recoja el acta arbitral, y posteriormente a la palabra del CDD.

PUEDE INTERESARTE La RFEF suspende la jornada de Copa del Rey por la muerte de Jesús de Miguel

La clave de la cuestión será si la jugada que desencadena el macabro desenlace tiene como procedencia el juego peligroso o muy peligroso. Y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

En este caso parece difícil el procesamiento por la vía penal, porque el Código Penal exige "probar una imprudencia penalmente relevante, la causalidad y la imputación del resultado”. Por eso la conducta de Jesús Owono es la que hay que estudiar, porque si se extralimitó ya sea por una conducta, culposa o dolosa, se le podría imputar el delito que proceda.