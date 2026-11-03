Michel Owono, el jugador que recibe mensajes de odio y amenazas al ser confundido con Jesús Owono

Juan Pérez 03 NOV 2026 - 14:55h.

El jugador del CF Can Vidalet revela todos los comentarios que está recibiendo

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

Compartir







El fallecimiento de Jesús de Miguel tiene múltiples repercusiones en el fútbol español, y una de ellas es una trama envuelta en el odio, la intolerancia y el racismo hacia una persona que nada tiene que ver con el suceso: Michel Owono. El jugador del CF Can Vidalet que comparte apellido con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, ha salido a dar un comunicado por la cantidad de mensajes y amenazas que ha recibido en las últimas horas.

Sin tener ningún tipo de conexión más que la de tener el mismo apellido que su compañero de profesión, este lateral derecho que compite en la sexta categoría del fútbol español se ha visto envuelto en una hilera de intimidación. Así mismo lo ha anunciado tanto su club como él al acompañar la trama con una hilera de comentarios de todo tipo que ejemplifican qué tipo de personas hay detrás de las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE El alcance del riesgo permitido, la clave sobre la implicación jurídica a la que se enfrenta Owono

Los comentarios son difíciles de medir, pero tanto el club como el jugador muestran diferentes mensajes y perfiles que dan mucho que pensar, sobre todo porque han llegado a tal extremo sin siquiera comprobar a quién se lo enviaban. Y el propio Michel Owono no ha decidido callarse, sino que ha señalado a estos con un comunicado donde le da el pésame a la familia de Jesús de Miguel, y a la vez reitera su situación. Este es el comunicado de Michel Owono

'En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra.

Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús.

PUEDE INTERESARTE La RFEF suspende la jornada de Copa del Rey por la muerte de Jesús de Miguel

Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad.

Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo.

El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida.

Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el resto en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón.

POR UN MUNDO CON MÁS RESPETO, MENOS ODIO Y MÁS HUMANIDAD'

Michel Owono