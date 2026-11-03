Redacción ElDesmarque Madrid, 03 NOV 2026 - 14:04h.

La UEFA rendirá homenaje al delantero del Tenerife en todos sus encuentros de esta semana, pero mantiene el calendario de sus competiciones europeas

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

Compartir







La muerte de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español y europeo. El delantero del CD Tenerife falleció este martes a los 30 años, después de no poder superar las consecuencias del grave choque que sufrió el lunes con el guardameta del FC Andorra. Tras conocer la noticia, la UEFA ha anunciado que todos los partidos de sus competiciones de esta semana estarán precedidos por un minuto de silencio en su memoria. El organismo, sin embargo, mantiene la programación de los encuentros y no ha comunicado ningún aplazamiento.

La UEFA mantiene los partidos de Champions, Europa League y Conference

La decisión del máximo organismo del fútbol europeo es rendir homenaje al futbolista antes de cada encuentro continental. La medida afectará a los partidos de Champions League previstos para este martes y miércoles, así como a los compromisos de Europa League y Conference League del jueves. También se aplicará a otras competiciones organizadas por la UEFA, como la Youth League.

"La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil", publicó la UEFA en sus redes sociales. A continuación, confirmó que "se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria".

Los encuentros europeos seguirán adelante con el homenaje previsto, a diferencia de lo ocurrido con las competiciones nacionales. La Real Federación Española de Fútbol sí ha decretado la suspensión de los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina programados para este martes, además de cancelar la presentación de la selección sub-21 prevista en Almendralejo.

PUEDE INTERESARTE El emotivo minuto de silencio de los jugadores del Real Madrid tras la muerte de Jesús de Miguel

Čeferin y el fútbol europeo trasladan sus condolencias

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, también ha querido expresar públicamente su dolor por el fallecimiento del jugador tinerfeño. "Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel Alameda. Hemos buscado palabras y solo hemos encontrado silencio", señaló en el comunicado, antes de trasladar sus pensamientos a la familia, los compañeros y todo el CD Tenerife. Las muestras de apoyo han llegado también desde distintos clubes y futbolistas de todo el mundo durante la mañana de hoy. El fútbol europeo, con este gesto, se une así al dolor del Tenerife y de los allegados del delantero en una semana marcada por la tragedia.