La locura de Leo Messi en Oviedo para recibir el Princesa de Asturias: "Todo el mundo lo ama"

Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 15:41h.

Leo Messi levanta pasiones en Oviedo, donde ya está para recibir el Princesa de Asturias

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Leo Messi ya está levantando pasiones en Oviedo. El astro argentino va a recibir el premio Princesa de Asturias por una carrera plagada de éxitos, goles y títulos. La locura en la ciudad asturiana es tan grande que Messi ha tenido que llegar bien arropado por la seguridad. No solo aficionados locales han hecho acto de presencia en la llegada del jugador del Inter de Miami, sino que seguidores argentinos no han dudado ni un instante en desplazarse a Oviedo para ver a su ídolo.