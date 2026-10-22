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La locura de Leo Messi en Oviedo para recibir el Princesa de Asturias: "Todo el mundo lo ama"

La locura de Leo Messi en Oviedo
Leo Messi, en Oviedo. ElDesmarque
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Leo Messi ya está levantando pasiones en Oviedo. El astro argentino va a recibir el premio Princesa de Asturias por una carrera plagada de éxitos, goles y títulos. La locura en la ciudad asturiana es tan grande que Messi ha tenido que llegar bien arropado por la seguridad. No solo aficionados locales han hecho acto de presencia en la llegada del jugador del Inter de Miami, sino que seguidores argentinos no han dudado ni un instante en desplazarse a Oviedo para ver a su ídolo.

Puedes ver el vídeo íntegro en la parte superior.

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