Enric Masip calienta El Clásico: "El Madrid ha traspasado todas las líneas rojas con Negreira"

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 OCT 2026 - 13:22h.

El adjunto de Laporta acusa al club blanco de desviar la atención con el caso Negreira y denuncia el daño que, a su juicio, causa al fútbol español

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El Barcelona vuelve a cargar contra el Real Madrid en la previa del Clásico. Enric Masip, adjunto a la presidencia de Joan Laporta, ha acusado al club blanco de utilizar el caso Negreira para desviar la atención de sus propios problemas y perjudicar la imagen del Barça y del fútbol español. Durante el Desafío NACEX de pádel en la ciudad condal, el directivo azulgrana ha expresado su enfado a tres días del partido que enfrentará a ambos equipos este domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el Camp Nou.

Enric Masip acusa al Real Madrid de utilizar el 'caso Negreira' para desviar la atención

“En tres años y medio nunca se ha demostrado nada, ni se demostrará nada porque no ha habido nada”, defendió Masip, que considera que las acusaciones contra el Barça responden a una estrategia para perjudicar al club azulgrana. El directivo ha señalado que, a su juicio, diferentes voces del entorno madridista avanzan en la misma dirección para mantener el foco sobre el caso Negreira.

“Cuando uno quiere desviar un problema, es fácil aludir a Negreira, a titulares o entrevistas que no vienen a cuento y ponerte a hablar de Negreira cuando en realidad deberías hablar de lo que te pasa a ti”, afirmó. Masip también ha reivindicado los éxitos deportivos del Barcelona y ha defendido que el equipo ha ganado sus títulos por su juego. En esa línea, ha criticado que se utilicen tertulias e informes como si fueran juicios o sentencias, en lugar de esperar a que los procedimientos sigan su curso.

Enric Masip: “Están maltratando a toda la competición”

El adjunto de Laporta ha ido más allá de la defensa del Barça y ha advertido de las consecuencias que, según él, tiene esta disputa para el fútbol español. “Están dañando la imagen de la competición”, aseguró. Masip también ha cuestionado que se traslade el conflicto a organismos internacionales como la UEFA. En su opinión, estas actuaciones terminan afectando a todos los clubes, aunque el objetivo inicial sea atacar al Barcelona.

El directivo ha lamentado, además, que se crucen determinadas líneas en el debate público. Para ilustrarlo, ha recordado el episodio entre José Mourinho y Tito Vilanova, cuando el entonces entrenador del Real Madrid metió un dedo en el ojo al técnico azulgrana. “Cuando sale a veces, según quién, en una entrevista y dice que ve cosas raras, cosas raras es meterle el dedo al ojo a un entrenador. Eso sí, son cosas raras”, señaló.

El Barcelona mantiene así su defensa frente a las acusaciones merengues y considera que el Real Madrid está contribuyendo a deteriorar la imagen de la entidad culé. “Es una vergüenza que se utilicen estas técnicas para desviar lo que uno hace”, concluyó Masip. El Clásico del Spotify Camp Nou, previsto para las 21:00 horas del domingo 25 de octubre, llegará precedido por un nuevo cruce de reproches institucionales.