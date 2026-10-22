Fran Duarte Madrid, 22 OCT 2026 - 11:18h.

ElDesmarque estuvo en el Santiago Bernabéu con la afición del Real Madrid tras la goleada contra el Leipzig y han querido mostrar su cariño a Vinicius en su peor momento

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El Real Madrid no puede llegar en un mejor momento al Clásico que después de cuatro victorias consecutivas. El equipo va encontrando su juego poco a poco y la afición se va ilusionando cada vez más con este nuevo proyecto con José Mourinho al frente. Tras otra goleada, esta vez en Champions y contra el Leipzig, el madridismo salió exultante del Bernabéu y desde ElDesmarque recogimos en una encuesta las impresiones de los aficionados antes del duelo contra el Barcelona.

La gran mayoría creen que pueden plantar cara a este Barça, que después de la derrota contra el PSG se ha visto que es vulnerable, y avisaron de que puede saltar la sorpresa en el Camp Nou el próximo domingo. "El Madrid siempre sale a ganar" o "en las adversidades se crece" son algunas de las frases que caracterizan al madridismo y las que repiten antes del Clásico después de una goleada ilusionante en Champions.

La afición se mostró muy ilusionada también por el nivel de algunos jugadores como Arda Güler, Endrick o Jude Bellingham y piden a Mou la titularidad de Yan Diomande y Bernardo Silva en el Clásico. También tienen claro que el lateral titular tiene que ser Fede Valverde, que volvió a dejar maravillados con su trabajo ofensivo y defensivo durante todo el partido.

El madridismo se vuelca con Vinicius en su peor momento