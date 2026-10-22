El madridismo cierra filas con Vinicius en su peor momento y avisa al Barça de cara al Clásico: “El Madrid se crece ante las adversidades”
ElDesmarque estuvo en el Santiago Bernabéu con la afición del Real Madrid tras la goleada contra el Leipzig y han querido mostrar su cariño a Vinicius en su peor momento
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El Real Madrid no puede llegar en un mejor momento al Clásico que después de cuatro victorias consecutivas. El equipo va encontrando su juego poco a poco y la afición se va ilusionando cada vez más con este nuevo proyecto con José Mourinho al frente. Tras otra goleada, esta vez en Champions y contra el Leipzig, el madridismo salió exultante del Bernabéu y desde ElDesmarque recogimos en una encuesta las impresiones de los aficionados antes del duelo contra el Barcelona.
La gran mayoría creen que pueden plantar cara a este Barça, que después de la derrota contra el PSG se ha visto que es vulnerable, y avisaron de que puede saltar la sorpresa en el Camp Nou el próximo domingo. "El Madrid siempre sale a ganar" o "en las adversidades se crece" son algunas de las frases que caracterizan al madridismo y las que repiten antes del Clásico después de una goleada ilusionante en Champions.
La afición se mostró muy ilusionada también por el nivel de algunos jugadores como Arda Güler, Endrick o Jude Bellingham y piden a Mou la titularidad de Yan Diomande y Bernardo Silva en el Clásico. También tienen claro que el lateral titular tiene que ser Fede Valverde, que volvió a dejar maravillados con su trabajo ofensivo y defensivo durante todo el partido.
El madridismo se vuelca con Vinicius en su peor momento
Aunque lo más sorprendente es el brutal apoyo que ha recibido Vinicius, a pesar de la sustitución en el minuto 70, que se encuentra en un momento muy bajo de nivel (quizá el peor momento desde que está en el Real Madrid). Por eso han querido apoyar a su estrella y piden paciencia con él por todos los grandes momentos que ha dado al madridismo. Puedes ver la encuesta completa de ElDesmarque en el vídeo superior.