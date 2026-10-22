Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 07:23h.

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Tomás Roncero enloquece al Real Madrid. El afamado tertuliano estuvo presente en el último episodio de El Chiringuito y protagonizó una entrada triunfal tras la victoria de su equipo en la UEFA Champions League. El reconocido aficionado madridista pone el ojo en El Clásico del próximo fin de semana, huele el miedo del FC Barcelona... e incluso baila una sardana.

El tertuliano mostró su absoluta confianza en el equipo de José Mourinho y avisó a todos los aficionados del Barça que hasta hace unos días confiaban en "meterle seis" al Real Madrid.

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Tomás Roncero huele el miedo del FC Barcelona

El tertuliano enloqueció al madridismo con un discurso motivador de cara al enfrentamiento liguero contra el FC Barcelona: "La semana del cuatro. Cuatro al Leipzig, cuatro al Sevilla del señor Soria, cuatro a la Roma y cuatro del PSG al Barça... cambio climático. Sabes lo que te digo, que los del Barça están ahora mismo en una actuación permanente, se creían que nos iban a golear y yo les conozco. Están en la intimidad: 'Jordi, no lo harán estos, ¿no? Has visto al Diomandé, 19 años... parece Lamine Yamal'".

Tomás Roncero continuó enarbolando al Real Madrid... y bailando una sardana: "Baila Diomandé, baila Kylian, baila Arda sobre las brasas del Camp Nou. Una sardaneta os vamos a bailar. Y que salte Vini desde la grada y os abrace... ¡Y Mourinho y que salten los aspersores!".

El reconocido madridista cerró su discurso con un grito de guerra: "Un respeto al Real Madrid, qué nos vais a meter seis, si ayer casi es el 8-2 del Bayern. Un respeto al Real Madrid, vamos al Camp Nou... ¡A por ellos!".

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