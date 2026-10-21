Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 22:53h.

Cómo afecta la nueva norma con las tarjetas en la Champions a los equipos españoles: jugadores amonestados y sanciones

Así jugaron los hombres de José Mourinho

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El Real Madrid logró imponerse con relativa comodidad al Leipzig en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Champions. Bernardo Silva abrió el encuentro al borde del descanso y Arda Güler anotó el tanto de la tranquilidad poco después del inicio del segundo tiempo. En la recta final llegaron los golazos de Mbappé y Diomande y el tanto del cuadro germano. El equipo de Martín Demichelis dispuso de ocasiones y llegadas, pero imperó la lógica en el Santiago Bernabéu.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Real Madrid frente al Leipzig:

Courtois (7): Dejó dos paradas prestigiosas en el primer tiempo para evitar que el Leipzig se adelantara en el marcador.

Fede Valverde (7): Se prodigó continuamente en ataque. En los primeros compases buscó a sus compañeros de ataque a través de centros precisos y bombeados. Hasta tuvo el gol en sus botas pero lo evitó el portero rival.

Huijsen (5): Estuvo a su nivel. Superior en el juego aéreo y trabajador durante los mejores momentos de partido del Leipzig. Algo blando al corte en el gol del Leipzig.

Rüdiger (6): Su gran colocación atrás le permitió recuperar balones muy comprometidos contra los intereses de su equipo. El mejor posicionado en defensa.

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Carreras (7): Bien en el repligue y en la recuperación de balones. No se entendió con un apagado Vinicius en el primer tiempo.

Bernardo Silva (9): Fue el encargado de llevar la manija del juego blanco. Contemporizó con el balón en los pies, buscó compañeros y huecos de manera continua. Casi todas las jugadas de ataque del Madrid pasaron por sus botas. Encontró el premio del gol al borde del descanso.

Camavinga (5): Debilitó al Madrid en la medular. Pese a recuperar muchos balones, al equipo le faltó fluidez en ciertos compases para buscar campo rival.

Bellingham (6): Se dejó ver en la recta final del primer tiempo. Mucho movimiento vertical en la frontal y algún disparo peligroso desde la lejanía.

Arda Güler (7): Asociación muy activa y práctica con sus compañeros. Un puñal en zona de tres cuartos. Se palpa el momento dulce que atraviesa. Empujó en boca de gol el cabezazo de Mbappé para el 2-0.

Vinicius (4): Se le notó falto de confianza en los primeros compases. No encaró con el balón en los pies y siempre buscó a un compañero. Silbidos para el brasileño. Se fue animando con el paso de los minutos.

Mbappé (9): La marca de los defensores del Leipzig le incomodó en su juego. Buscó la portería contraria con insistencia cada vez que recibía balón y que encontraba cualquier resquicio. Con el resultado a favor dio rienda suelta a su mejor versión. Redondeó su buena noche con un golazo para el 3-0.

Cambios

Cucurella (S.C.).

Diomande (7): Eléctrico por la banda. Encaró cada vez que recibió el balón para pisar área rival. Se sacó de la chistera un derechazo impresionante para el 4-1.

Brahim Díaz (6): Asistió a Diomande para el último gol del partido.

Carlos Espí (S.C.).