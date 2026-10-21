Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Leipzig hoy, jornada 3 de la Champions
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Así salen José Mourinho y Martín Demichelis
Real Madrid y Leipzig se ven las caras este miércoles en el Santiago Bernabéu a partir de las 21.00 horas. El cuadro merengue, tras superar al Sevilla en LALIGA, buscará la tercera victoria seguida en Champions. El conjunto alemán, por su parte, suma una derrota y una victoria antes de visitar una de las plazas más complejas del torneo.
Un rato antes del inicio del encuentro, tanto José Mourinho como Martín Demichelis dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.
Once inicial del Real Madrid
José Mourinho parte de inicio con Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.
En el banquillo se quedan Lunin, Militao, Endrick, Alexander-Arnold, Tcouaméni, Konaté, Cucurella, Carlos Espí, Brahim Díaz, Dumfries, Diomande y Thiago Pitarch.
Once inicial del Leipzig
Martín Demichelis sale de inicio con Vandevoordt; Orbán, Baku, Lukeba, Raum; Seiwald, Nkunku, El Aynaoui; Gruda, Nusa y Cardoso.
En el banquillo se quedan Nyland, Kone, Estéve, Banzuzi, Bakayoko, Baumgartner, Klostermann, Reitz, Gomis, Maksimovic, Finkgrafe y Henrichs.