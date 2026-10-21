Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 11:52h.

El portero madridista tiene claro a su ganador

España tropieza por la plaza extra Champions y depende de Real Madrid y Betis: así va hoy la clasificación

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Comienza la cuenta atrás. Tras la disputa de El Clásico, el Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo dueño. El próximo lunes 25 de octubre, y por primera vez lejos de Francia, el nombre del mejor futbolista del mundo saldrá a la luz. El The London Palladium Theatre de Londres será el escenario donde los grandes artistas del balón cruzarán la alfombra roja. Entre ellos estarán Lamine Yamal y Kylian Mbappe, dos de los grandes favoritos.

Ya con las votaciones más que cerradas, Thibaut Courtois se ha mojado con quién debe ganar tan codiciado galardón. El portero del Real Madrid ha barrido para casa, pero además ha criticado el criterio que se suele seguir en el Balón de Oro con 'dos dardos' azulgranas.

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Los 'dardos' de Courtois a Lamine Yamal y Rodri Hernández

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois defendió que su compañero Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro porque "individualmente nadie ha sido mejor" que el delantero francés, aunque reconoció que Lamine Yamal cuenta con la ventaja de los títulos conquistados con el Barcelona y la selección española.

"Creo que Kylian se lo merece, pero la gente vota siguiendo su propia lógica", declaró Courtois en una entrevista concedida a DAZN a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará el próximo lunes en Londres.

El guardameta belga planteó el dilema entre premiar el rendimiento individual o los éxitos colectivos. "¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que individualmente nadie ha sido mejor que Kylian, pero, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente", señaló.

Courtois recordó que Mbappé terminó cuarto en el Mundial, donde fue máximo goleador, mientras que su principal competidor, Lamine Yamal, se proclamó campeón con España. "Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año", afirmó el guardameta, de 34 años.

El portero madridista también cuestionó los criterios de votación del premio y recordó que en 2024 esperaba que lo ganaran Vinícius Júnior o Dani Carvajal, pero finalmente se impuso el español Rodri. "Me parecía que no había sido su mejor año. Aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Liga de Campeones, creo que habría merecido ganarlo", apuntó Courtois, quien añadió que "a veces es difícil saber cómo votar para el Balón de Oro".