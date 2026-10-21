Jota Jordi no compra la imagen de Julián Álvarez e insiste con el Barcelona

Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 07:07h.

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El Atlético de Madrid sufrió de lo lindo en Stuttgart, pero acabó rescatando un punto en la tercera jornada de la UEFA Champions League. Los pupilos de Diego Pablo Simeone se quedaron con diez futbolistas justo cuando lograron igualar el tanto inicial de su rival y parecían engancharse al partido. El gol, muy celebrado por la expedición rojiblanca, fue obra de Julián Álvarez.

Tras un verano que parecía interminable, malas caras en el banquillo y momentos incómodos en el Metropolitano con una afición colchonera muy dolida con su actitud, 'La Araña' volvió a picar. El tanto del futbolista argentino le cambió el semblante y confirmó su mejoría sobre el terreno de juego, aunque en El Chiringuito hay quien todavía no lo ve claro.

Jota Jordi, la imagen de Julián Álvarez en Stuttgart y el FC Barcelona

Es el caso de Jota Jordi. Las cámaras de El Chiringuito, presentes en Stuttgart, captaron a Julián Álvarez a su salida del estadio alemán. El campeón del mundo con Argentina abandonó el escenario del encuentro del pasado martes con una sonrisa en la cara y un rostro que hacía meses que no mostraba en el Atlético de Madrid.

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Ni su mejora en el juego, ni su gol ni siquiera su sonrisa al acabar el partido alteran la opinión de un Jota Jordi que, además de ser muy irónico, insistió con su deseo de jugar en el FC Barcelona: "Debe estar muy feliz, sí, sí. Cuando llegue a casa y vea el partido del Barcelona y el París Saint Germain dirá: 'Y yo jugando a esto, aquí, en contra de mi voluntad'".

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Alejandro Grimaldo lo tiene claro con La Araña

Alejandro Grimaldo, lateral del Atlético de Madrid, destacó este martes, tras el 1-1 contra el Stuttgart en la Liga de Campeones, que Julián Alvarez es el “mejor jugador” del conjunto rojiblanco, es “muy importante” para el equipo y “necesitaba este gol”, al tiempo que lamentó la expulsión de Morten Hjulmand.

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“Julián lleva unos partidos creando muchas ocasiones, es nuestro mejor jugador, es muy importante para nosotros, necesitaba este gol y espero que sea el primero de muchos que marque este año”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’ al término del encuentro.

Del partido, Grimaldo admitió que le costó “mucho la primera parte” a su equipo. “Hemos cometido muchos errores en la salida de balón, ellos se han venido arriba, te meten atrás y el equipo ha sufrido. Nos hemos ido con 1-0 en contra. Hemos sabido reaccionar en la segunda parte y una pena quedarse con diez, porque estábamos en un momento que pensábamos darle la vuelta al partido. Una pena”, explicó.

“Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, lo conozco muy bien, siempre que vengo aquí hemos sufrido mucho, hemos sabido sufrir con diez al final y hemos sacado un punto que va a ser muy importante para lo que viene”, señaló.