Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 10:39h.

Los puestos Champions estarían muy definidos

La cláusula que pidió Carvajal al Getafe y Ángel Torres le negó: "Le dije que no era posible"

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El pasado lunes, Getafe y Rayo Vallecano firmaron las tablas para echar el cierre a la novena jornada de LALIGA EA Sports. En una nueva semana en la que los representantes españoles tratarán de buscar la victoria en Europa, la previa de grandes encuentros como El Clásico comienza a vislumbrarse. Antes de la disputa de la décima fecha del campeonato doméstico, en ElDesmarque acudimos al Big Data.

Una semana más acudimos a El Laboratorio para analizar las predicciones finales de la Primera División gracias a los compañeros de Driblab. Hay cambios sorprendentes respecto a la clasificación actual liguera.

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Las predicciones finales del Big Data en LALIGA EA Sports

Los puestos que dan derecho a jugar la próxima UEFA Champions League cambian levemente su orden. El FC Barcelona sería campeón con hasta un 94,1% de posibilidades y el Real Madrid, aún siendo actualmente el tercer clasificado, finalizaría el curso en el segundo escalón. Por lo demás, Atlético de Madrid y Real Betis confirmarían su participación en la Liga de Campeones una temporada más.

La única amenaza la protagoniza la Real Sociedad, aunque solo cuenta con un 7,1% de opciones de arrebatar ese cuarto puesto al equipo verdiblanco. Pese a su sexto puesto en la tabla, el Sevilla FC cuenta con menos opciones de participar en la UEFA Conference League (15,8%) que el Villarreal CF (21,8%). Eso sí, si España consigue la plaza extra Champions, el regreso rojiblanco a las competiciones europeas sería una realidad. Algo más lejos está el Athletic Club con un 14,3% de posibilidades de finalizar en el séptimo puesto.

En la zona tranquila finalizarían equipos como Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Deportivo de A Coruña, Osasuna y Levante. Tras este pelotón, el porcentaje de descenso a LALIGA Hypermotion aumenta considerablemente. El Elche se libraría de la quema pese a formar parte de la zona roja tras la jornada nueve con un 23,3% de descenso.

Y ahí aparece el Valencia CF. Según el Big Data, el equipo de Javier Aguirre se salvaría con mucho sufrimiento y es el quinto favorito para caer a la categoría de plata con un 24,5% de opciones. Los descendidos serían Getafe CF (30,3%), Racing de Santander (46,5%) y Málaga CF (78,9%).