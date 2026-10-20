Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 07:15h.

Compartir







Aún deben disputarse los apasionantes encuentros de la jornada de UEFA Champions League que arranca este martes, pero en nuestro país ya se mira a El Clásico. El próximo domingo, a las 21:00 horas, el Camp Nou acogerá el primer enfrentamiento del curso entre FC Barcelona y Real Madrid. Envueltos en polémicas arbitrales, sin Vinicius Júnior en la expedición merengue y con dudas en la zaga azulgrana, los dos grandes se verán las caras.

En la larga previa de este esperado encuentro, todos los focos los está acaparando el árbitro que dirigirá el encuentro. Aún se desconoce su nombre, pero en El Chiringuito preguntan directamente a Fran Soto por esta complicada designación. El presidente del Comité Técnico de Árbitros no duda en responder.

Fran Soto, la polémica y el árbitro de El Clásico

Fran Soto, tras el encuentro entre Getafe y Rayo Vallecano del pasado lunes, habló en el micrófono de El Chiringuito sobre todo lo ocurrido en el Bernabéu: "Prefiero no opinar de cuestiones técnicas, es la Comisión Técnica la que se encarga de todo esto. No sé si está elegido en Tiempo de Revisión, pero en unas horas lo sabréis. Respeto las opiniones de Luis García Plaza, somos muy permisivos y nuestro objetivo es que los árbitros piten bien".

A renglón seguido, el presidente del CTA fue cuestionado por los nervios previos a El Clásico y no dudó en reconocerlo: "Siempre hay un poquito de nerviosismo, pero bueno, es parte de la chicha del fútbol y encantado. Estoy convencido de que el arbitraje va a ser muy bueno y esperemos que así sea. Vosotros qué creéis. ¿Será Alberola Rojas o no? Confianza en el que le toque arbitrar".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.