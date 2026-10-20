Del Nido Carrasco visita Las Rozas este martes: reunión con el CTA por el Real Madrid - Sevilla

Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 06:31h.

El VAR, en el centro de las dudas sevillistas

LALIGA sostiene que no esconde ninguna repetición del codazo de Güler a Peque

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Enfado morrocotudo del Sevilla FC tras la actuación arbitral en el Bernabéu. La derrota de los pupilos de Luis García Plaza estuvo marcada por una serie de decisiones polémicas que, con el añadido de la falta de imágenes en un partido de categoría A (con un sinfín de cámaras), ha motivado al club a mostrar públicamente su sorpresa.

La entidad de Nervión optó por lanzar una serie de mensajes críticos contra la actuación de Mateo Busquets, árbitro principal del choque ante el Real Madrid, así como contra las intervenciones, y la falta de ellas, desde la Sala VOR. Aunque va más allá.

La reunión entre el Sevilla y el CTA, al detalle

El club rojiblanco, tal y como se informó el pasado lunes, ha solicitado las conversaciones entre el árbitro y el responsable VAR para comprobar el protocolo que se llevó a cabo en todas las polémicas de sobra conocidas en el choque disputado en el Bernabéu. Por esta razón, y según informa el periodista Santi Ortega en El Larguero de la Cadena SER, José María del Nido Carrasco visitará la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este martes.

El presidente del Sevilla FC se reunirá con el Comité Técnico de Árbitros para aclarar todo lo acontecido sobre el terreno de juego, pero sobre todo, para conocer cómo se actuó desde la Sala VOR. El descontento en el club hispalense es enorme y desean resolver todas las dudas que ha dejado el arbitraje de Mateo Busquets.

Las peñas sevillistas denuncian "adulteración" tras la derrota con el Real Madrid

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando expresó este lunes su "más absoluta indignación, hartazgo y repulsa ante el sistemático atropello arbitral" que considera que está sufriendo su equipo, tras el arbitraje en el Santiago Bernabéu y la no expulsión de Arda Güler por un presunto codazo a Peque, y denunció la "adulteración" de la competición.

En un comunicado, la entidad que aglutina a todas las peñas del Sevilla censuró "el esperpento vivido" en el partido del domingo en el estadio del Real Madrid, donde el equipo nervionense perdió 4-1 y protestó, entre otras acciones, que en el minuto 25, con 0-0, no se le sacara la roja al turco Güler ni el VAR avisara al árbitro para que revisara esa acción.

"Ha sido la gota que colma el vaso de una paciencia ya agotada. Lo acontecido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu no es un hecho fortuito, ni un error humano comprensible; es reflejo de una alarmante e intolerable falta de imparcialidad que se repite jornada tras jornada", aseguró la Federación de Peñas Sevillistas.

El sevillismo, añade el escrito, "asiste con impotencia a una adulteración evidente del criterio deportivo, donde el reglamento se aplica de forma selectiva y donde la herramienta del VAR se utiliza con una doble vara de medir vergonzosa", y añade que "el respeto que los peñistas siempre" han mantenido "hacia las instituciones" futbolísticas "no puede seguir confundiéndose con el silencio ante el agravio".

"Los miles de aficionados que viajamos, sufrimos y apoyamos a este club con recursos propios no vamos a permitir que se ningunee el esfuerzo de nuestra plantilla ni el sentimiento de nuestra gente. No pedimos favores ni privilegios; exigimos justicia, equidad y respeto inmediato hacia un club centenario", recalcó la federación de peñas del Sevilla.

Por ello, la organización representativa de los peñistas sevillistas exigió "un pronunciamiento enérgico y firme del Sevilla FC ante los estamentos rectores del fútbol español" y que el club abandone "de inmediato la diplomacia institucional" para "plantarse con contundencia frente a este trato discriminatorio".

"Solicitamos explicaciones formales inmediatas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la RFEF acerca de la disparidad de criterios que sufrimos de manera reiterada. Hacemos un llamamiento a la unidad del sevillismo. La afición no permanecerá de brazos cruzados mientras se devalúa la limpieza de la competición", subrayó.