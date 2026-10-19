Basilio García Sevilla, 19 OCT 2026 - 12:29h.

El club nervionense sigue lanzando mensajes por todos los medios tras lo sucedido en el Bernabéu

Arda Guler empujó a Ure y se fue a por el cuarto en mitad de la revisión de su acción con Peque

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Con el paso de las horas no hace sino crecer la indignación en el Sevilla FC por lo sucedido este domingo en el partido ante el Real Madrid. Un año más, como es tradicional, el equipo nervionense tiene la sensación de que en el Santiago Bernabéu le han metido la mano en la cartera. Un año más, todas las jugadas dudosas cayeron del lado local, pero por primera vez en todo este catálogo de decisiones extrañas -o no tanto- tomadas en Chamartín, la realización televisiva ha alucinado tanto al club como a la afición.

Desde que Busquets Ferrer decretara el final del partido al filo de las 23.00 horas, el Sevilla ha estallado a través de todos los medios posibles. Primero fue el entrenador, Luis García Plaza, que dejó claro en rueda de prensa que todo lo que sucedió a partir de la agresión de Arda Guler a Peque que no fue sancionada estaba de más, también se expresaron en el mismo sentido jugadores de peso como Kike Salas–“merecemos respeto”, dijo el capitán- o Juan Iglesias, e incluso la página web del club también recalcó lo sucedido tanto en esa como en otras jugadas.

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Especialmente activo está siendo el club en las redes sociales. La cuenta oficial del Sevilla en X ha lanzado ya varios pildorazos, lamentando la realización y el trato de las imágenes del partido, que a la postre es lo que más ha indignado al sevillismo: la imposibilidad de ver de forma clara las jugadas más polémicas a pesar de que el partido se desarrolló en un estadio en el que hay más cámaras que en los demás.

En la jugada del primer gol de Mbappé, precedido por una probable falta de Konaté sobre Robbie Ure cuando el escocés se marchaba solo en busca de la pelota, primero pidió “rebobinar 18 segundos” y, después, se quejó de que la imagen se publicara tres horas después de que se produjera en las redes sociales. Esa acción no se repitió en el partido y no se ha emitido otra toma, resultando difícil de explicar que no exista cuando era la zona principal del juego en ese momento. Curiosamente, del ligerísimo penalti de Andrés Castrín a Mbappé o del supuesto manotazo del lucense a Endrick sí que hubo planos para dar y regalar.

Crítica a Tiempo de Revisión

En la mañana de este lunes han seguido las críticas del Sevilla a través de las redes sociales y, en esta ocasión, apuntan a la publicación del polémico ‘Tiempo de Revisión’, ese programa del CTA en el que siempre, siempre, siempre, justifican las jugadas que no favorecen a los intereses del equipo blanquirrojo. “Muchas ganas de tiempo de revisión”, ha publicado el club con emojis de palomitas y de una cuenta atrás.

La indignación en el Sevilla es evidente y lo están mostrando de manera pública, aunque no es probable que club emita un comunicado o una declaración pública del presidente José María del Nido Carrasco. Cabe recordar que fue el primero en hacerlo para denunciar el ‘caso Negreira’ y que también denunció ante el Comité de Competición el hostigamiento del Real Madrid al colectivo arbitral a través de su televisión oficial. De esto han pasado unos años y muchas jugadas a analizar.