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El uno por uno del Sevilla en el Santiago Bernabéu: compitió ante lo posible y lo imposible

El once del Sevilla ante el Real Madrid
El once del Sevilla ante el Real Madrid. SFC
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Otra derrota en el Santiago Bernabéu. El Sevilla volvió a caer derrotado este domingo ante el Real Madrid (4-1) en un encuentro en el que los de Luis García Plaza -con varias novedades en su alineación- apenas tuvieron opciones ante un conjunto, el de José Mourinho, que se mostró mucho más seguro de lo habitual... y con alguna acción de mucha polémica.

Repasamos las notas y puntos del Sevilla ante el Real Madrid

Odysseas Vlachodimos [5]: es complicado aprobar cuando te meten tantos goles, pero es que el griego no pudo hacer nada en ninguna de las acciones. Lo que le llegó, entró, pero...

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Juan Iglesias [6]: sufrió con Diomande ante la falta de ayuda de Vargas o Ejuke, pero fue sobreviviendo, fue sacando la cabeza, fue sacando rédito e incluso dejó algún gran centro en ataque.

Andrés Castrín [5]: alguno querría que suspendiese al equipo tras esta dura derrota, pero teniendo en cuenta que tres de los cuatro goles fueron imposibles de evitar (entre una cosa y otra). El gallego se preguntará durante toda la noche lo que debía hacer para que no fuese penalti. ¿Desaparecer?

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Kike Salas [6]: serio, comprometido, bien en la línea, bien en el repliegue, bien por alto y bien en el uno contra uno. Gran encuentro del zaguero a pesar de la dura derrota.

Gabriel Suazo [5]: arrancó bien, serio, contundente, llegando incluso a metros finales. La segunda mitad, quizás, se le hizo un poco larga.

Gabriel Suazo, ante el Real Madrid
Gabriel Suazo, ante el Real Madrid. Cordon Press
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Lucién Agoumé [5]: no estuvo lo brillante de otras noches, tuvo una gran ocasión de gol y algunas acciones acertadas en el centro del campo. No era sencillo.

Youssuf Fofana [5]: como mediocampista y como mediapunta. Despliegue, compromiso, ayudas e ideas para un equipo que no le perdió la cara al encuentro a pesar del resultado.

Peque Fernández [4]: no debe ser sencillo volver a la titularidad, tras tanto tiempo sin jugar, en el Santiago Bernabéu y que, por si fuese poco, te peguen un codazo en la cara y no señalen nada. El ex del Racing no tuvo su mejor día, arrancó muy impreciso y no recuperó.

Rubén Vargas [5]: vuelta a la titularidad sin demasiada suerte. Partió en banda derecha, intentó ayudar en la zaga, se metió por el centro y creo alguna acción de peligro, pero fue insuficiente.

Félix [6]: el extremo no promete ser notable habitualmente, pero siempre cumple. Gran trabajo en las ayudas, contó con alguna buena ocasión incluso para marcar.

Robbie Ure [5]: peleó mucho, corrió mucho, provocó una tarjeta roja que el árbitro no quiso ver, y se marchó con la sensación de que todo lo que había intentado había sido insuficiente. Otra vez será.

Suplentes:

Chidera Ejuke [6]: es un verso libre, es eléctrico, insistente, tiene velocidad, tiene recorte y tiene buen golpeo. El problema, por desgracia para el Sevilla, es que los minutos que le vimos este domingo en el Bernabéu no suele vivirlos siempre.

Chidera Ejuke, ante el Real Madrid
Chidera Ejuke, ante el Real Madrid. Cordon Press

Lucas Stassin [4]: de los cambios que metió Luis García Plaza, posiblemente, fue de los que menos participó y apareció.

Manu Bueno [6]: como de costumbre, el chico carece de muchas características, pero le sobran energías y ganas. Entró bien, casi anota tras una gran jugada ensayada y acabó anotando un bonito tanto para maquillar el resultado.

Carmona [3]: aún estamos esperando que salga a tapar la carrera de Diomandé. No es nada personal, pero el lateral continúa sin tener demasiada suerte en sus apariciones.

Alfon [4]: no fue el desastre del Ciutat de Valencia, pero el ex del Celta volvió a evidenciar falta de ritmo, chispa y regate. Ni pegada, ni llegada.

Luis García Plaza, en el Real Madrid - Sevilla
Luis García Plaza, en el Real Madrid - Sevilla. Cordon Press

Luis García Plaza [6]: en la previa advirtió que sería complicado sumar. Puede que imaginase que pasarían algunas cosas inexplicables o puede que simplemente sepa que su equipo no estaba listo para esta cita. Prometió competir, no perder la cara, ser reconocible. Todo lo cumplió, a pesar de la dura derrota. Demasiado.

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