Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 23:05h.

El Sevilla, a pesar de la derrota, compitió con dignidad

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Otra derrota en el Santiago Bernabéu. El Sevilla volvió a caer derrotado este domingo ante el Real Madrid (4-1) en un encuentro en el que los de Luis García Plaza -con varias novedades en su alineación- apenas tuvieron opciones ante un conjunto, el de José Mourinho, que se mostró mucho más seguro de lo habitual... y con alguna acción de mucha polémica.

Repasamos las notas y puntos del Sevilla ante el Real Madrid

Odysseas Vlachodimos [5]: es complicado aprobar cuando te meten tantos goles, pero es que el griego no pudo hacer nada en ninguna de las acciones. Lo que le llegó, entró, pero...

Juan Iglesias [6]: sufrió con Diomande ante la falta de ayuda de Vargas o Ejuke, pero fue sobreviviendo, fue sacando la cabeza, fue sacando rédito e incluso dejó algún gran centro en ataque.

Andrés Castrín [5]: alguno querría que suspendiese al equipo tras esta dura derrota, pero teniendo en cuenta que tres de los cuatro goles fueron imposibles de evitar (entre una cosa y otra). El gallego se preguntará durante toda la noche lo que debía hacer para que no fuese penalti. ¿Desaparecer?

Kike Salas [6]: serio, comprometido, bien en la línea, bien en el repliegue, bien por alto y bien en el uno contra uno. Gran encuentro del zaguero a pesar de la dura derrota.

Gabriel Suazo [5]: arrancó bien, serio, contundente, llegando incluso a metros finales. La segunda mitad, quizás, se le hizo un poco larga.

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Lucién Agoumé [5]: no estuvo lo brillante de otras noches, tuvo una gran ocasión de gol y algunas acciones acertadas en el centro del campo. No era sencillo.

Youssuf Fofana [5]: como mediocampista y como mediapunta. Despliegue, compromiso, ayudas e ideas para un equipo que no le perdió la cara al encuentro a pesar del resultado.

Peque Fernández [4]: no debe ser sencillo volver a la titularidad, tras tanto tiempo sin jugar, en el Santiago Bernabéu y que, por si fuese poco, te peguen un codazo en la cara y no señalen nada. El ex del Racing no tuvo su mejor día, arrancó muy impreciso y no recuperó.

Rubén Vargas [5]: vuelta a la titularidad sin demasiada suerte. Partió en banda derecha, intentó ayudar en la zaga, se metió por el centro y creo alguna acción de peligro, pero fue insuficiente.

Félix [6]: el extremo no promete ser notable habitualmente, pero siempre cumple. Gran trabajo en las ayudas, contó con alguna buena ocasión incluso para marcar.

Robbie Ure [5]: peleó mucho, corrió mucho, provocó una tarjeta roja que el árbitro no quiso ver, y se marchó con la sensación de que todo lo que había intentado había sido insuficiente. Otra vez será.

Suplentes:

Chidera Ejuke [6]: es un verso libre, es eléctrico, insistente, tiene velocidad, tiene recorte y tiene buen golpeo. El problema, por desgracia para el Sevilla, es que los minutos que le vimos este domingo en el Bernabéu no suele vivirlos siempre.

Lucas Stassin [4]: de los cambios que metió Luis García Plaza, posiblemente, fue de los que menos participó y apareció.

Manu Bueno [6]: como de costumbre, el chico carece de muchas características, pero le sobran energías y ganas. Entró bien, casi anota tras una gran jugada ensayada y acabó anotando un bonito tanto para maquillar el resultado.

Carmona [3]: aún estamos esperando que salga a tapar la carrera de Diomandé. No es nada personal, pero el lateral continúa sin tener demasiada suerte en sus apariciones.

Alfon [4]: no fue el desastre del Ciutat de Valencia, pero el ex del Celta volvió a evidenciar falta de ritmo, chispa y regate. Ni pegada, ni llegada.

Luis García Plaza [6]: en la previa advirtió que sería complicado sumar. Puede que imaginase que pasarían algunas cosas inexplicables o puede que simplemente sepa que su equipo no estaba listo para esta cita. Prometió competir, no perder la cara, ser reconocible. Todo lo cumplió, a pesar de la dura derrota. Demasiado.