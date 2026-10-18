Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 19:45h.

Ambos equipos, con novedades respecto a su última cita

José Mourinho aplaude el trabajo de Luis García Plaza en el Sevilla: "Lo salvó y ahora están bien"

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El Real Madrid y el Sevilla, a través de sus respectivos medios oficiales, han confirmado sus alineaciones para la jornada 9 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, tanto José Mourinho como Luis García Plaza introducen novedades en sus onces.

Con la Champions League y El Clásico en el horizonte del Real Madrid y el Sevilla en la peor situación -en cuanto a bajas se refiere-, según su entrenador, desde que acabase el mercado de fichajes, ambos equipos se presentan este domingo en el Santiago Bernabéu con varias novedades que no pasan desapercibidas.

Porque tras la polémica victoria del FC Barcelona ante el Betis, el Real Madrid necesita sumar de tres para seguir en la pelea por el título mientras que el Sevilla, por su parte, sumar para romper una pésima racha que le persigue en el Santiago Bernabéu.

La alineación del Real Madrid ante el Sevilla

Mourinho llegaba a la cita con la principal ausencia de Vinícius Jr, que cumple su primer encuentro de sanción ante los sevillistas, además de los conocidos lesionados Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, pero el portugués ya adelantaba cambios en su rueda de prensa.

El público le pide al Real Madrid ciertos cambios en su alineación para intentar recuperar el buen fútbol que un día se practicó y Mourinho responde con un once con alternativas.

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Con todo ello, el técnico sale con el siguiente once: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Arda Guler, Bellingham; Endrick, Diomande y Mbappé.

La alineación del Sevilla ante el Real Madrid

Por su parte, Luis García Plaza viajó a Madrid sin Miguel Sierra, recién operado, sin Jon Guridi, sin Marcao, sin Kochorashvili -que se queda en Sevilla por precaución- y sin Isaac Romero, sancionado tras su polémica celebración ante el Levante.

Para la causa recupera a Lucas Stassin, situación que parece insuficiente ante los múltiples cambios a los que se ha visto obligado el técnico para confeccionar un once que intente competir en el coliseo blanco.

En estas, el Sevilla sale con el siguiente once: Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque; Robbie Ure.