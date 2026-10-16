Vinícius Jr cumplirá su primer encuentro de sanción ante el Sevilla

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Uno de los encuentros de la jornada. El Real Madrid recibe este domingo al Sevilla en el Santiago Bernabéu tras su agónica victoria ante la Roma y justo antes, con permiso del RB Leipzig en Champions League, de El Clásico ante el FC Barcelona. Los de Luis García Plaza, un rival incómodo.

Porque el Sevilla llega al estadio blanco, donde suma 19 encuentros consecutivos sin ganar, sin haber perdido aún lejos del Sánchez-Pizjuán y con la sensación de que este año, si no comete demasiados errores, podría sacar algo positivo.

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José Mourinho intentará que los puntos se queden en casa, porque de lo contrario, su figura llegará altamente debilitada al primer Clásico de la temporada, pudiendo quedarse demasiado lejos en caso de sumar dos partidos (ante Sevilla y Barça) sin ganar.

¿Qué alineación tendrá el Real Madrid ante el Sevilla?

El once del Real Madrid estará marcado por la ausencia de Vinícius, que tendrá que cumplir el primero de su cuatro partidos de sanción en LaLiga. Además, José Mourinho tampoco podrá contar con Raúl Asencio, Rodrygo, Militao ni Mendy, que siguen lesionados, si bien es cierto que los dos últimos podrían regresar a una convocatoria en cualquier momento.

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En cuanto al once, se esperan algunas rotaciones, ya que el cuadro blanco viene de jugar en Roma y recibirá al Leipzig el viernes. Trent y Huijsen apuntan a regresar a la línea defensiva, donde también podría entrar Carreras. En la medular, Güler está llamado a recuperar su sitio y también podría tener una nueva oportunidad Bernardo Silva, casi inédito hasta ahora. Arriba, Mbappé es fijo, mientras que Diomande apunta al costado zurdo ante la ausencia de Vinícius.

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El posible once del Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

¿Cuál será el once del Sevilla ante el Real Madrid?

Por su parte, como decíamos, el Sevilla llega en un buen momento a pesar de empatar en el último suspiro ante el Levante. Actualmente es el quinto clasificado de la tabla y sus números, aunque no son mucho mejores que los del pasado curso, invitan a ser optimistas.

Para la cita, Luis García Plaza sabe que no podrá contar ni con Isaac Romero, sancionado tras su expulsión ante el Levante, ni con Miguel Sierra, ni con Jon Guridi, ni -como es habitual- con Marcao, jugador que protagonizó una durísima escena el pasado año en el Santiago Bernabéu.

Los que sí apuntan a la convocatoria -al menos- son Giorgi Kochorashvili, Lucas Stassin y Rubén Vargas, siendo el ex del Levante el único que tiene opciones reales de entrar en el once blanquirrojo.

Con todo ello, el once del Sevilla podría estar formado por Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo; Lucién Agoumé, Giorgi Kochorashvili y Fofana en el centro; y arriba, en ataque, Chidera Ejuke, Félix y Robbie Ure.

El posible once del Sevilla: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kocho, Fofana; Ejuke, Félix y Robbie Ure.