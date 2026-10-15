Pepe Jiménez Sevilla, 15 OCT 2026 - 16:11h.

El entrenador del Levante remarca el "buen mercado" que hizo el Sevilla

Luís Castro responde a "la superioridad" de García Plaza y al gesto de Isaac Romero: "Normal que pase algo"

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Las sensaciones alrededor del Sevilla, a pesar de su empate ante el Levante, son positivas. Muchos creen, a pesar de sumar un único punto respecto al pasado año, que los de Nervión han dado un paso adelante y que el curso en el Sánchez-Pizjuán podría no ser tan complicado como el que dirigió, en su mayoría, Matías Almeyda. El último en advertir sobre el potencial de los de Luis García Plaza ha sido, precisamente, su último rival, Luís Castro.

El técnico del Levante, que se enfrenta ahora al Dépor, ha atendido a los medios de comunicación y al ser cuestionado por la situación física de su equipo, quiso presumir del trabajo realizado acordándose de lo que lograron ante el Sevilla en el último suspiro.

"El Sevilla no ha fichado mal este año. Son jugadores muy fuertes y cuando están frescos no es fácil", decía respecto a los blanquirrojos. Recordando que no todo depende de ti, Castro defendía que "si fuésemos nosotros solos, ganaríamos siempre por muchos goles, pero eso no es posible".

En esta misma respuesta, el técnico granota destacaba que "El Sevilla es uno de los equipos buenos de LALIGA y va a dar muchos problemas. Por algo no han perdido aún fuera de casa", añadía antes de recordar que su último encuentro "ha sido de una intensidad muy alta hasta el final".

El Sevilla, ante el reto de seguir el ritmo

Como bien decía Juan Iglesias este mismo jueves en Sólo el Sevilla, en el club también saben que es positivo el momento, que estar arriba es clave pero "aún queda mucho".

"El fútbol es un estado de ánimo, hay que aprovechar el momento, que estamos bien, que estamos ahí arriba, que para ganarnos nos tienen que matar. Esa es la idea que tenemos, aquí para que nos ganen... tienen que matarnos", añadía Juan Iglesias.