Pepe Jiménez Sevilla, 15 OCT 2026 - 13:59h.

El lateral reconoce que está "impresionado" con los desplazamientos de los seguidores

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El Sevilla, al menos de momento, funciona y su gente responde. Tras un final de temporada marcado por ese manicomio montando en el Sánchez-Pizjuán, el arranque de curso ha llegado con varios desplazamientos masivos del público blanquirrojo, algo que ha despertado interés en toda España... e incluso en la plantilla sevillista, donde Juan Iglesias reconoce que se habla de ello: "Hostia, que es lunes".

En una extensísima entrevista concedida en Sólo el Sevilla, Juan Iglesias ha repasado multitud de temas, incluida toda la polémica vivida ante el Levante, el ex del Getafe ha reconocido que le ha "sorprendido" la afición en estos primeros días.

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"No solo es en casa, donde se te ponen los vellos de punta cuando sales al campo, eh", advertía el lateral antes de decir que "en estos partidos que hemos jugado fuera, la gente se tiene hasta que salir del sitio de la grada visitante de la cantidad que hay".

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En este sentido, Juan Iglesias insistió en que "es una motivación extra, es que no te permite parar". "El día de Coruña fue increíble, no te da opción a relajarte, miras la grada y piensas: esa gente tiene que ir a trabajar mañana y está aquí contigo. Es una motivación en cada partido".

Toda esta explicación llevó al jugador a reconocer que, aunque sabía del Sevilla antes de llegar, le ha "sorprendido" todos estos desplazamientos e incluso recordaba que "el otro día, en el autobús, lo hablaba con Jon (Guridi). Le decía 'joder, hostia, que es un lunes a las nueve de la noche, eh'".

Estas palabras acompañaban a unas dadas poco antes en las que Juan Iglesias advertía que "el fútbol es un estado de ánimo, hay que aprovechar el momento, que estamos bien, que estamos ahí arriba, que para ganarnos nos tienen que matar. Esa es la idea que tenemos, aquí -en el Sánchez-Pizjuán- para que nos ganen... tienen que matarnos".