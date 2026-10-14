Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 10:14h.

Se complica la posibilidad de jugar en Butarque y El Val gana enteros

El Sporting de Hortaleza busca estadio para recibir al Sevilla

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Sigue el lío de los cambios de sedes de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, y entre los partidos afectados está el del Sevilla FC. Los nervionenses se medirán al Sporting de Hortaleza de la Primera división autonómica madrileña, club que sigue buscando un estadio para acoger a todo un pentacampeón de la competición.

Lo que está claro es que el partido no puede disputarse en la sede del equipo capitalino, un Polideportivo Municipal Sporting de Hortaleza que no cumple ninguno de los requisitos para un duelo de este calibre. Así, se han lanzado a la búsqueda de un recinto que sí pueda acoger el choque y en estos momentos todo se encamina hacia Alcalá de Henares.

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La intención inicial del Sporting de Hortaleza era que el partido se disputara en Butarque, la casa del CD Leganés, pero el hecho de que el equipo pepinero haya cedido su estadio al Trival Valderas para jugar como visitante la eliminatoria que mide a ambos equipos lo complica. Ese partido se disputará el miércoles mientras que el Sporting de Hortaleza-Sevilla FC está fijado para el jueves.

Alcalá de Henares gana enteros

Así las cosas, y según ha desvelado Diario de Sevilla, todo hace indicar que el partido se jugará en el Estadio El Val, en Alcalá de Henares. Es la sede de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, equipo de Segunda Federación, y tiene capacidad para 7.000 espectadores. Aunque también acogerá un partido de la Copa del Rey -el duelo entre los alcalaínos y la UD Las Palmas- este será el martes y dará tiempo a tener lista la instalación. Como curiosidad, se instalaron 4.000 asientos del Vicente Calderón cuando el feudo del Atlético de Madrid fue demolido.

30 kilómetros hacia el este separan El Val de la casa del Sporting de Hortaleza, y ese será el trayecto que tendrán que recorrer sus aficionados para ver a su equipo ante el Sevilla FC. A falta de confirmación oficial, el club madrileño ya tiene donde recibir al nervionense en el partido más importante de su historia.